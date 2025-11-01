←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах

18.11.2025 22:00

Смертность на российских дорогах снижается не так активно, как хотелось бы. Несмотря на позитивный генеральный тренд (-22,1% летальных аварий с 2018 по 2024 год), нерешенных проблем остается много: от увеличения числа ДТП с водителями в измененном состоянии сознания до низкой культуры индивидуальной безопасности и неравномерного качества дорог. Ключевые сложности в достижении нулевой смертности перечислили авторы «Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период с 2026 по 2030 годы», официально утвержденной указом президента. 

1,5 триллиона ущерба всего за один год

Как отмечается в тексте документа, за период реализации предыдущей стратегии России удалось добиться неплохих результатов. Так, в период с 2018 по 2024 год количество ДТП снизилось на 22,1%, погибших и раненых — на 24,5% и 23,5% соответственно. Это, в частности, позволило России войти в десятку стран, которым удалось снизить смертность в результате ДТП как минимум на 50% при общемировом снижении на 5%.

Однако нерешенные проблемы никуда не делись. Так, дорожно-транспортные происшествия по-прежнему остаются одной из основных внешних причин смерти детей и взрослых: в одном только 2024 году общий социально-экономический ущерб от них превысил 1,5 триллиона рублей. Согласно статистике, почти половину погибших составляют водители транспортных средств, на пешеходов и пассажиров приходится по 26,9% и 24,1% летальных исходов. Еще 3% составляют велосипедисты и лица, использующие так называемые средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. Также девять из десяти ДТП стабильно происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения и в первую очередь — превышения скорости.

Еще один тревожный тренд — рост аварий с участием водителей, находящихся в состоянии измененного сознания. Если число «алкогольных» аварий сокращается (с 2017 года оно упало почти в 1,5 раза), то число ДТП, в которых водитель находился в состоянии наркотического опьянения, наоборот, резко увеличилось — на 34,5% в 2024 году в сравнении с 2023-м.

Достаточно низкой остается культура индивидуальной безопасности. Как свидетельствует анализ текущей ситуации, в 2024 году каждый пятый погибший пассажир или водитель не был пристегнут, каждый третий водитель и каждый второй пассажир мотоцикла не имел шлема — в целом количество таких случаев с 2017-го увеличилось более чем в два раза.

Также свой вклад в общую смертность вносят устаревание дорожной инфраструктуры, не рассчитанной на стремительно растущий трафик, недостаточная согласованность экстренных служб и качество оказываемой ими помощи, рост отвлекающих факторов (таких, например, как мобильные телефоны), замедленное внедрение современных систем безопасности и так далее.

Новые штрафы и современная дорожная инфраструктура

Опрошенные депутаты Госдумы наличие проблем также подтвердили. Так, по словам депутата Николая Новичкова, одной из главных угроз на дорогах на сегодняшний день являются водители-лихачи, а также те, кого принято называть «мажорами», — в основном молодые люди из обеспеченных семей или с высоким достатком, которые в состоянии систематически оплачивать штрафы, не меняя поведения на дорогах, пишет «Парламентская газета».

«К сожалению, сами штрафы сегодня не способствуют тому, чтобы эту категорию водителей привести в чувство. Поэтому, на мой взгляд, здесь должна идти речь о постепенном ужесточении ответственности и дополнении ее такими мерами, как лишение прав, изъятие транспортного средства. А если человек продолжает нарушать — условно, накопил он 20 штрафов за год, создал 20 аварийных ситуаций или больше, — то и вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Николай Новичков, соответствующие предложения сегодня находятся на этапе обсуждения — не исключено, что в обозримом будущем они оформятся в полноценные законодательные инициативы.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, указал на целый комплекс нерешенных проблем, из-за которых смертность на дорогах падает не так активно, как того хотелось бы:

«В частности, нам необходимо предпринять дополнительные шаги в отношении средств индивидуальной мобильности, в том числе по занижению их скоростного режима. Так, в зоне жилой застройки можно было бы установить ограничение меньшее чем десять километров в час, а также проанализировать участки, где разрешена скорость двадцать километров, и, возможно, сократить их количество».

Также Ярослав Нилов выразил надежду на то, что парламентариям удастся довести до ума закон об опасном вождении, в соответствии с которым будут подвергаться ответственности водители, играющие на дороге в «шашечки» или совершающие иные опасные маневры. Его обсуждение, напомним, ведется уже не первый год. Ранее эксперты указывали на то, что инициатива нуждается в доработке, в том числе чтобы четче разграничить, когда водитель совершает опасные маневры из-за лихачества, а когда — вынужденно.

«Нуждается в обновлении инфраструктура. В частности, нерегулируемые пешеходные переходы должны быть в обязательном порядке оснащены средствами, снижающими скорость автомобилей, например лежачими полицейскими. Кроме того, мы еще в 2021 году говорили об установке на наших дорогах на разделительных полосах специальных энергопоглощающих ограждений, которые гасили бы энергию удара в момент аварии», — пояснил Ярослав Нилов.

По словам парламентария, все эти инициативы постепенно претворяются в жизнь. Так, одной из ближайших новаций должно стать законодательное закрепление страхования курьеров, которые передвигаются по тротуарам на электровелосипедах, чтобы в случае аварии с ними пострадавший гражданин мог рассчитывать на компенсации и оплату лечения или поврежденного имущества.

«Пока это на уровне закона у нас не установлено, но соответствующие продукты у страховых компаний уже есть, а некоторые компании, занимающиеся курьерской доставкой, предлагают страховку самостоятельно, на своем уровне», — констатировал Ярослав Нилов.

Источник: Псковская Лента Новостей
