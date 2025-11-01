АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход

В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 19.23 у дома 87-а по улице Юбилейной.

Водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 2006 года рождения, по предварительной информации, совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Пскова. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель трезв», - уточнили в пресс-службе управления МВД по региону.

Произошедшее на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной зафиксировала видеокамера Pskovline. Водитель автомашины двигался через перекресток по улице Юбилейной в прямом направлении в сторону Рижского проспекта в крайней левой полосе. Пешеход стоял на островке безопасности, затем вышел на проезжую часть, намереваясь перейти 4 полосы для движения.