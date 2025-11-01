←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 19.11.2025 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 18.11.2025 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 17.11.2025 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены 17.11.2025 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход

19.11.2025 13:12|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 19.23 у дома 87-а по улице Юбилейной.

Водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 2006 года рождения, по предварительной информации, совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Пскова. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель трезв», - уточнили в пресс-службе управления МВД по региону.

Произошедшее на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной зафиксировала видеокамера Pskovline. Водитель автомашины двигался через перекресток по улице Юбилейной в прямом направлении в сторону Рижского проспекта в крайней левой полосе. Пешеход стоял на островке безопасности, затем вышел на проезжую часть, намереваясь перейти 4 полосы для движения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5300 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада 18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество
18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины 18.11.2025, 13:260 Фотофакт: На дороге перед псковской деревней Хотицы сняли асфальт 18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО
17.11.2025, 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025, 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены 17.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 17.11.2025, 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове
17.11.2025, 20:040 ДТП произошло на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 17.11.2025, 19:000 Участок улицы Лагерная в Пскове перекроют для движение 17.11.2025, 16:310 В Великих Луках водитель Ford Focus сбил подростка на пешеходном переходе 17.11.2025, 16:040 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
17.11.2025, 14:540 «ГорДозор»: Псковские дворы. ВИДЕО 17.11.2025, 12:390 Коммунальные службы Великих Лук перешли на зимний режим 16.11.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 17 ноября 16.11.2025, 16:200 Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей в ноябре
15.11.2025, 20:200 Комитет Госдумы утвердил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92 15.11.2025, 16:430 Нетрезвый водитель попался полицейским в Острове 15.11.2025, 14:370 Стало известно какой автомобиль смогут купить россияне с бюджетом до миллиона 15.11.2025, 12:550 Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Ленинградском шоссе
15.11.2025, 12:170 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 15.11.2025, 10:381 Гололед образовался на дорогах Пскова и Псковской области 15 ноября 15.11.2025, 10:240 Серьезная авария произошла на путепроводе на Ленинградском шоссе 15.11.2025, 09:420 ДТП произошло на путепроводе Северного обхода Пскова
14.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 14.11.2025, 17:320 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? ВИДЕО 14.11.2025, 16:090 Массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Текстильной в Пскове 14.11.2025, 14:530 Два автомобиля «встретились» на улице Чудской в Пскове
14.11.2025, 14:440 Ford и Volvo столкнулись на перекрестке у псковского «Акваполиса» 14.11.2025, 13:410 Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте 14.11.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей
14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП 14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове  13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове 13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году
13.11.2025, 22:090 Момент бокового столкновения на улице Труда в Пскове попал на видео 13.11.2025, 20:400 Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год 13.11.2025, 20:040 Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 19:210 Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
13.11.2025, 19:000 ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове 13.11.2025, 15:490 В Пскове на улице Алмазной водитель «Газели» сбил пешехода 13.11.2025, 14:550 Псков готов к зимней уборке: более 60 единиц техники выйдут на улицы города 13.11.2025, 11:430 Фура «ушла» в кювет на трассе между Пустошкой и Опочкой
13.11.2025, 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки 12.11.2025, 13:420 В Новосокольниках виновного в смерти двух пассажиров водителя приговорили к 8 годам заключения 12.11.2025, 12:190 Завершен ремонт участка дороги Пушкинские Горы — Локня
12.11.2025, 10:420 Стала известна причина возгорания NIssan на перекрестке улиц Петровской и Конной в Пскове 11.11.2025, 23:110 Женщина повредила пять припаркованных автомашин во дворе дома в Борисовичах 11.11.2025, 22:000 В ДТП под Великими Луками пострадал несовершеннолетний пассажир 11.11.2025, 20:400 Пскович, скрывшийся с места ДТП в шоковом состоянии, получил десять суток ареста
11.11.2025, 19:400 Дорожные работы на улице Советской в Пскове ограничат движение на два дня 11.11.2025, 17:200 Nissan горел на перекрестке улиц Петровская и Конная в Пскове. ФОТО 11.11.2025, 15:310 Нетрезвого мужчину на Nissan остановили в порховской деревне Хилово 11.11.2025, 15:020 Сотрудники Госавтоинспекции рассказали учащимся из Усвят о службе в полиции
11.11.2025, 09:590 Фотофакт: Пять машин повредили на улице Венской в Псковском районе 10.11.2025, 23:190 Стало известно, как два автомобиля раскидало в ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 10.11.2025, 21:500 Два ДТП на одном перекрестке с круговым движением произошли в Пскове за два часа 10.11.2025, 20:344 Велосипедиста сбили на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
10.11.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 11 ноября 10.11.2025, 16:351 Почти 8000 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора выявлено в Псковской области с начала года 10.11.2025, 16:260 ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 10.11.2025, 16:220 Однополосное движение вводится на участке улицы Плехановский посад в Пскове
10.11.2025, 15:510 Lada Kalina вылетела на разделительную полосу на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 10.11.2025, 15:170 ВАЗ изъяли у порховчанина за нетрезвую езду в Пскове 10.11.2025, 14:080 Виновного в смертельном ДТП невельчанина обязали выплатить компенсацию страховой компании 10.11.2025, 12:590 Сотрудники псковской ГАИ выявили 29 нетрезвых водителей за прошлую неделю
10.11.2025, 12:201 Два водителя пострадали при столкновении на перекрестке в Пскове 10.11.2025, 09:380 «Буханка» сгорела на улице Яна Райниса в Пскове 10.11.2025, 09:000 Несколько автобусных рейсов «Псков - Петербург» отменены 09.11.2025, 18:470 Три человека пострадали при опрокидывании автомашины в Псковском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.