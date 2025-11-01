←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове

20.11.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

Lada Granta и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной, 18 в Пскове 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Транспортные средства занимают участок проезжей части.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Источник: Псковская Лента Новостей
