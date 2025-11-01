АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности ДТП в Пскове на въезде в шиномонтаж

Стали известны подробности столкновения двух автомашин в Пскове на въезде в шиномонтаж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 ноября в 14.00 на улице Поземского у дома 121.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Пскова

Мужчина 1978 года рождения за рулем Reanult Duster при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на стоящий Haval под управлением женщины 1995 года рождения. Пострадавших нет.

Также в Госавтоинспекции сообщили подробности столкновения на мосту Александра Невского вечером 19 ноября. В 18.50 поблизости от дома №1 по улице Подвишенской молодой человек 2006 года рождения, управляя автомашиной Haval, при перестроении не уступил дорогу движущейся попутно без изменения направления движения автомашине Shacman. За рулем грузовика был мужчина 1989 года рождения. Столкновение обошлось без пострадавших.

Фото предоставлено очевидцем

Добавим, в результате столкновения легковой автомобиль оказался поперек проезжей части.

Всего за сутки 19 ноября в Пскове оформлено 11 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Из них одно оформлено утром, пять в период с 14.00 до 17.00 и еще пять после 18.00.