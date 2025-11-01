АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбитый автомашиной на улице Юбилейной в Пскове отпущен из больницы, ему грозит штраф

Сбитый автомашиной на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове мужчина отпущен из больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу.

По факту происшествия продолжается административное расследование. В отношении пешехода возбуждено административное производство по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом». Окончательное решение о привлечении к ответственности будет принято после завершения проверки.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября около 19.23 у дома 87-а по улице Юбилейной. Водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 2006 года рождения, по предварительной информации, совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель трезв», - сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.