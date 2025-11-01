АвтоМир / Происшествия / ДТП

При съезде Volkswagen в кювет в Великолукском округе пострадали два пассажира

Автомобиль Volkswagen T5 съехал в кювет на трассе А-122 Устюжна - Невель, у деревни Русаново Великолукского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель выбрал скорость, которая не обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в итоге не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения, после чего съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате аварии пострадали два пассажира, у одно из них, по предварительной информации, перелом ребер и позвонка, его госпитализировали. Второй пострадавший пассажир, женщина, от госпитализации отказалась.