Водитель легковой иномарки госпитализирована после ДТП на светофоре в Гатчинском округе

21 ноября на 39-м километре трассы Р-23 «Псков» 32-летний водитель ГАЗель потерял управление над фургоном, машина врезалась в Subaru, которая стояла на светофоре.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис/ДТП и ЧП»

После удара иномарка влетела в трактор, который стоял впереди. Водитель Subaru - женщина 32 лет - госпитализирована.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, в экстренные службы сообщение о ДТП в районе деревни Малое Верево поступило в 10:34 21 ноября. Последствия ликвидировала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части. Потребовалась деблокировка и отключение аккумуляторов, пишет 47news.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.