ПЛН-FM
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два автомобиля столкнулись напротив Телецентра в Пскове

22.11.2025 15:58

Два автомобиля столкнулись напротив Телецентра на Рижском проспекте в Пскове 22 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Авария занимаем правую полосу для движения в сторону центра.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей
