Движение на перекрестке улиц Народной и Люксембург в Пскове затруднено из-за несостоявшегося ДТП

Движение затруднено сегодня вечером в Пскове после инцидента с участием детей на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По предварительной информации, причиной затора стало резкое торможение автомобиля, который чудом избежал наезда на двоих детей, оказавшихся на проезжей части. Дети от испуга упали у поребрика, но наезда не произошло, все обошлось без серьезных травм.

Для разбора происшествия на место были вызваны экстренные службы. Прибытие бригады скорой помощи, пожарных и нарядов ДПС затруднило движение на перекрестке.

На данный момент движение постепенно восстанавливается, однако на подъездах к перекрестку сохраняются задержки.

Обстоятельства устанавливаются.