ДТП

Два пассажира пострадали при столкновении Lada с грузовиком в Великих Луках

25.11.2025 16:15|ПсковКомментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada с прицепом и грузовика произошло в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии у дома №66а/26 сегодня, 25 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД РФ по городу Великие Луки.

По предварительным данным, автомобиль Lada с прицепом, управляемый мужчиной 1981 года рождения, столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился водитель 2003 года рождения. В результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля, мужчины 1987 и 1977 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Выясняются обстоятельства случившегося. 

Источник: Псковская Лента Новостей
