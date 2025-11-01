АвтоМир / Происшествия / ДТП

Грузовик снес стойку светофора на перекрестке в Пскове. ВИДЕО

Водитель грузовика сбил стойку светофора на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 27 ноября в 10.31.

Водитель грузовика въехал на перекресток с улицы Инженерной, повернул направо на путепровод по улице Индустриальной. В момент маневра его занесло, он снес одну из двух стоек светофора на островке безопасности напротив дома №8. Грузовик с места ДТП уехал.

По информации Псковской Ленты Новостей, личность водителя устанавливается для возмещения причиненного ущерба.