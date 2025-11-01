←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.11.2025 23:190 В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал 27.11.2025 22:230 «Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО 27.11.2025 18:440 Грузовик снес стойку светофора на перекрестке в Пскове. ВИДЕО 27.11.2025 15:510 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове 26.11.2025 18:390 Три машины столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО

27.11.2025 22:23|ПсковКомментариев: 0

Предыстория обнаружилась у ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Момент столкновения зафиксировала видеокамера Pskovline 27 ноября в 15.37 напротив дома №17-а по Коммунальной.

Водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем Hyundai. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Предварительно, пострадавших нет.

Согласно видео с камеры наблюдения, столкновению предшествовал «дележ» левой полосы на Коммунальной. «Рено Дастер» занял левую полосу на Коммунальной, намереваясь продолжить движение прямо в сторону Петровской. Однако он помешал другим водителям выполнить поворот с Коммунальной налево на Народную. Один объехал «Рено» по встречной полосе и повернул. Другой безрезультатно поморгал ближним светом, затем объехал стоящий «Рено» по встречной полосе и встал перед ним, заехав за «стоп-линию».

Далее включился сигнал светофора, разрешающий движение по Коммунальной в прямом направлении. Водитель «Рено» решил объехать «препятствие» по встречной полосе, как перед этим делали другие, но на встречной полосе столкнулся с «Хендаем».

После ДТП водитель, из-за которого «Рено» оказался на встречной полосе, постояв, все же поехал прямо по Коммунальной.

На данном перекрестке по Коммунальной имеется по две полосы, из левой разрешено движение прямо и налево. Однако поворот налево регулируется отдельной секцией светофора, что нередко приводит к конфликтам между водителями.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5359 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.11.2025, 23:190 В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал 27.11.2025, 22:230 «Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО 27.11.2025, 21:400 В микрорайоне Пскова Силово-Медведово завершили монтаж освещения 27.11.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 ноября
27.11.2025, 18:440 Грузовик снес стойку светофора на перекрестке в Пскове. ВИДЕО 27.11.2025, 17:460 Для стройки «клеверной» развязки в районе псковской деревни Уграда возведут временный объезд 27.11.2025, 15:510 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове 27.11.2025, 12:450 ООО «СитиИнвестГрупп» приглашает на работу водителя категории «С»
27.11.2025, 10:030 Коммунальные службы Пскова работают в усиленном режиме из-за снега 26.11.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 ноября 26.11.2025, 18:390 Три машины столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 26.11.2025, 17:470 Мошенники обманывают псковичей под видом «Антирадара ДПС»
26.11.2025, 15:000 Несовершеннолетний попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 26.11.2025, 10:520 Renault Logan сгорел на улице Никольской в псковской деревне Родина 26.11.2025, 10:020 С наступлением осени россияне стали чаще искать услуги эвакуатора 26.11.2025, 09:590 Volkswagen и ВАЗ столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове
26.11.2025, 09:490 Автомобиль горел на трассе Псков — Изборск 26.11.2025, 09:340 Станислав Стармолотов: Жители Хотиц будут ездить, как ездили, только с пересадкой 25.11.2025, 18:180 Псковичам напомнили о новых требованиях к автомобилям такси 25.11.2025, 18:132 Автобус №118 перестанет заезжать в псковскую деревню Хотицы
25.11.2025, 18:030 Тракторист оштрафован за наезд задним ходом на разворачивающийся Volkswagen в Пскове 25.11.2025, 16:480 Дорожный фонд Псковской области в 2026 году составит почти 20 млрд рублей 25.11.2025, 16:150 Два пассажира пострадали при столкновении Lada с грузовиком в Великих Луках 25.11.2025, 08:300 Участок дороги на улице Первомайской в Пскове перекрыли до 27 ноября
25.11.2025, 08:160 Однополосное движение ввели по улице Алтаева в районе лицея №22 в Пскове 24.11.2025, 23:430 Стали известны подробности второго за месяц ДТП на улице Народной, 57 24.11.2025, 20:370 ДТП произошло на перекрестке после Кузнецкого моста в Пскове 24.11.2025, 17:350 Движение на перекрестке улиц Народной и Люксембург в Пскове затруднено из-за несостоявшегося ДТП
24.11.2025, 17:290 Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях 24.11.2025, 15:050 Однополосное движение введут в районе лицея №22 в Пскове до конца года 24.11.2025, 12:220 Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам 24.11.2025, 11:330 Touareg столкнулся с трактором на перекрёстке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 
24.11.2025, 10:420 Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове 24.11.2025, 10:240 Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада 24.11.2025, 08:000 Участок дороги на улице Рокоссовского перекрыли в Пскове до 1 декабря 23.11.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 24 ноября
23.11.2025, 19:030 «Занятные пируэты» на круговом перекрестке в Пскове попали на видео 23.11.2025, 09:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 ноября 22.11.2025, 15:580 Два автомобиля столкнулись напротив Телецентра в Пскове 21.11.2025, 21:490 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове
21.11.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября 21.11.2025, 19:200 Газель, Subaru и трактор столкнулись на трассе «Псков» 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду 21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове
21.11.2025, 13:351 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 12:290 Volkswagen и трактор столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 21.11.2025, 12:260 «На пятой передаче»: Оказание первой помощи при ДТП. ВИДЕО 21.11.2025, 11:070 При съезде Volkswagen в кювет в Великолукском округе пострадали два пассажира
21.11.2025, 10:450 Заключён контракт на ремонт проезда за псковским лицеем №25 21.11.2025, 10:380 Начальником Псковского линейного отдела МВД на транспорте стал Александр Федоров 21.11.2025, 10:350 Как правильно вызвать скорую помощь на место ДТП, рассказали псковичам 21.11.2025, 10:000 Маршрутка и «Волга» столкнулись на перекрестке улиц Труда и Энтузиастов в Пскове
21.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? 20.11.2025, 19:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 21 ноября 20.11.2025, 18:090 Великолукский суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей за наезд на пешехода 20.11.2025, 17:400 Сбитый автомашиной на улице Юбилейной в Пскове отпущен из больницы, ему грозит штраф
20.11.2025, 16:360 Стали известны подробности ДТП в Пскове на въезде в шиномонтаж 20.11.2025, 14:210 Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней 20.11.2025, 14:000 Авария произошла на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове 20.11.2025, 12:440 Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове
20.11.2025, 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода 20.11.2025, 11:110 Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной 20.11.2025, 10:330 Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 08:000 На Четырех углах в Пскове восстановлено движение налево с двух полос с улицы Максима Горького
19.11.2025, 21:200 К зимнему патрулированию трасс Псковской области привлекли 134 единицы спецтехники 19.11.2025, 19:380 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на мосту Невского в Пскове 19.11.2025, 19:040 На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП 19.11.2025, 17:190 Два автомобиля столкнулись при заезде в автосервис в Пскове
19.11.2025, 16:560 Сотрудники «СитиИнвестГруп» убирают выпавший в Пскове снег. ФОТО 19.11.2025, 14:550 Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам 19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада
18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество 18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины 18.11.2025, 13:260 Фотофакт: На дороге перед псковской деревней Хотицы сняли асфальт
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.