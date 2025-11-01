АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО

Предыстория обнаружилась у ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Момент столкновения зафиксировала видеокамера Pskovline 27 ноября в 15.37 напротив дома №17-а по Коммунальной.

Водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем Hyundai. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Предварительно, пострадавших нет.

Согласно видео с камеры наблюдения, столкновению предшествовал «дележ» левой полосы на Коммунальной. «Рено Дастер» занял левую полосу на Коммунальной, намереваясь продолжить движение прямо в сторону Петровской. Однако он помешал другим водителям выполнить поворот с Коммунальной налево на Народную. Один объехал «Рено» по встречной полосе и повернул. Другой безрезультатно поморгал ближним светом, затем объехал стоящий «Рено» по встречной полосе и встал перед ним, заехав за «стоп-линию».

Далее включился сигнал светофора, разрешающий движение по Коммунальной в прямом направлении. Водитель «Рено» решил объехать «препятствие» по встречной полосе, как перед этим делали другие, но на встречной полосе столкнулся с «Хендаем».

После ДТП водитель, из-за которого «Рено» оказался на встречной полосе, постояв, все же поехал прямо по Коммунальной.

На данном перекрестке по Коммунальной имеется по две полосы, из левой разрешено движение прямо и налево. Однако поворот налево регулируется отдельной секцией светофора, что нередко приводит к конфликтам между водителями.