В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал

В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение трех автомашин произошло 26 ноября в 18.20 поблизости от дома №2 по Рижскому проспекту.

Водитель «Ауди», мужчина 1995 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию, совершил наезд на «Мицубиси» под управлением мужчины, который в результате врезался в «Ауди» под управлением женщины 1985 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.