Два человека пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 5 декабря в 07.43 произошло столкновение у дома № 129 по улице Ипподромной.

Молодой человек 2006 года рождения на «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Рено Сандеро» под управлением женщины 1965 года рождения. По инерции произошло столкновение с еще одним автомобилем - со «Шкодой Рапид» под управлением мужчины 1974 года рождения.

В «Рено» пострадали водитель и пассажирка 1973 года рождения.

Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Составлен протокол за отказ от проверки на алкоголь, материал направят в суд.

Других дорожных происшествий с пострадавшими 5-7 декабря в Пскове не зарегистрировано.