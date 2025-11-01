ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Движение по участку дороги в Пыталово закроют до сентября для реконструкции моста

Однополосное движение введут в районе лицея №22 в Пскове до конца года