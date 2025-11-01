АвтоМир / Происшествия / ДТП

Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове

Три автомашины повредил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 9 декабря в 12.55 на улице Коммунальной у дома 67/12.

Мужчина 1951 года рождения за рулём Toyota при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Granta под управлением молодого человека 2003 года рождения, который двигался со встречного направлении прямо.

После по удара по инерции Toyota Land Cruiser наехал на бордюрный камень с последующим наездом на стоящий микроавтобус Mercedes-Benz 22360С, который совершил боковой удар с припаркованным рядом BMW 520D.

Пострадали водители Toyota Land Cruiser и Lada. Оба не госпитализированы.