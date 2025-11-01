←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 10.12.2025 12:440 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 19:400 ДТП произошло напротив стеллы «Город воинской славы» в Пскове 09.12.2025 18:080 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 09.12.2025 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове 08.12.2025 13:390 Два человека пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове

10.12.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

Три автомашины повредил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 9 декабря в 12.55 на улице Коммунальной у дома 67/12.

Мужчина 1951 года рождения за рулём Toyota при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Granta под управлением молодого человека 2003 года рождения, который двигался со встречного направлении прямо.

 

После по удара по инерции Toyota Land Cruiser наехал на бордюрный камень с последующим наездом на стоящий микроавтобус Mercedes-Benz 22360С, который совершил боковой удар с припаркованным рядом BMW 520D.

Пострадали водители Toyota Land Cruiser и Lada. Оба не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5468 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.12.2025, 12:440 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025, 19:400 ДТП произошло напротив стеллы «Город воинской славы» в Пскове 09.12.2025, 18:080 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 09.12.2025, 17:260 В Великих Луках водителя наказали за нелегальные перевозки пассажиров
09.12.2025, 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове 09.12.2025, 10:420 «КАМАЗ» сгорел на трассе Р-23 «Псков» в Пустошкинском округе 08.12.2025, 19:000 34 единицы автотранспорта уничтожили пожары в Псковской области с начала года 08.12.2025, 18:270 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение?
08.12.2025, 17:370 В Куньинском муниципальном округе вводится временный запрет на движение большегрузов 08.12.2025, 16:490 Шесть человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 08.12.2025, 13:390 Два человека пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове. ФОТО 08.12.2025, 10:270 Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ
08.12.2025, 09:040 Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб на Сиреневом бульваре в Пскове 07.12.2025, 18:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы «Р-23» Псков 8 декабря 07.12.2025, 00:060 В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной 06.12.2025, 23:070 В Пскове изменят режим работы светофора Октябрьский – Гагарина после замены кабеля
06.12.2025, 22:130 Ограждение появится у детской музыкальной школы после ремонта улицы Советской в Пскове 06.12.2025, 21:040 В Пскове не изменится режим работы светофора Октябрьский - Некрасова 06.12.2025, 20:460 Разрыв в «двойной сплошной» для поворота налево появится на улице Льва Толстого 06.12.2025, 20:110 В Пскове постоянно меняют места дислокации камер «на ремень»
06.12.2025, 19:390 В центре Пскова ограничат парковку транспорта возле одного из госучреждений 06.12.2025, 18:200 Пыталовский суд конфисковал автомобиль у повторно пойманного пьяного водителя 06.12.2025, 17:401 В Псковской области за долг по ОСАГО судебные приставы арестовали и увезли автомобиль 06.12.2025, 17:313 В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации
06.12.2025, 14:200 В страшном ДТП в Островском районе погибли три человека 05.12.2025, 18:180 Допсекция для поворота налево может появиться у одного из светофоров на Коммунальной 05.12.2025, 16:400 Новый автомобиль разыгрывают в Пскове 05.12.2025, 16:200 Неудачное перестроение стало причиной ДТП с четырьмя авто на Юбилейной
05.12.2025, 15:170 В Пскове демонтируют запирающие устройства в парковочном кармане на улице Кузбасской дивизии 05.12.2025, 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025, 11:120 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень». ВИДЕО 04.12.2025, 18:570 Женщину 1946 года рождения сбили в Пскове
04.12.2025, 17:560 ДТП произошло на кольце площади Победы в Пскове. ВИДЕО 04.12.2025, 17:290 Судебные приставы подтвердили наличие ограничений прав управления на мопеды и мотоциклы в Псковской области 04.12.2025, 16:590 Расписание автобуса № 308 «Загорицкая горка – площадь Ленина» изменится с 5 декабря 04.12.2025, 16:380 В тройном ДТП под Островом пострадал один из водителей
04.12.2025, 14:500 Изменится приоритетность движения на перекрёстке улиц Виноградова и Клевцова в Великих Луках 04.12.2025, 14:240 ДТП произошло на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 04.12.2025, 14:050 Фотофакт: Место для пешеходного светофора подготавливают на площади Ленина в Пскове 04.12.2025, 14:001 Молодой водитель устроил ДТП на Коммунальной при проезде на запрещающий сигнал
04.12.2025, 12:400 Молодой и пьяный водитель на BMW без прав устроил ночное ДТП в Пскове. ФОТО 04.12.2025, 12:360  В Великих Луках на два часа закроют улицу Пушкина 7 декабря 04.12.2025, 12:300 Изменено расписание движения автобусов по маршруту №116 «Вокзал – Тямша» 04.12.2025, 10:341 Три человека пострадали при наезде «Скорой» на островок безопасности в Пскове
03.12.2025, 22:370 Ребенок пострадал при наезде автомобиля на светофор в Пскове 03.12.2025, 21:080 Момент наезда «Скорой» на островок безопасности в Пскове попал на видео 03.12.2025, 20:371 Ограничения движения на дороге через псковскую деревню Хотицы начнутся 15 декабря 03.12.2025, 20:230 Маршрут Себеж-Мытищи проработал перевозчик
03.12.2025, 20:230 ДТП со скорой произошло на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 03.12.2025, 17:150 Серьезная пробка образовалась на Крестовском шоссе в Пскове из-за работ на переезде 03.12.2025, 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 02.12.2025, 23:040 В тройном ДТП на улице Чудской в Пскове никто не пострадал
02.12.2025, 19:420 В Пскове произошло столкновение автомобилей на улице Коммунальной 02.12.2025, 17:391 Второе за три дня ДТП с пострадавшими произошло в Пскове на перекрестке Северного обхода 02.12.2025, 15:530 Завершен капремонт моста через реку Локнянка в Палкинском округе 02.12.2025, 12:040 ДТП произошло в Пскове на улице Поземского. ВИДЕО
02.12.2025, 11:350 Момент наезда на 11-летнего школьника на улице Горького в Пскове попал на видео 02.12.2025, 11:100 Появление пожарной автомашины вызвало ДТП «четырех углах» в Пскове. ВИДЕО 02.12.2025, 10:120 Автомобиль Volkswagen врезался в светофор в Пскове 02.12.2025, 09:350 Школьника сбили на перекрестке улиц Пароменской и Максима Горького в Пскове
01.12.2025, 17:260 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова 01.12.2025, 17:000 «Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2025 году. ВИДЕО 01.12.2025, 16:310 Станислав Стармолотов о ситуации с перекрытием дороги возле псковской деревни Хотицы 01.12.2025, 15:420 Два автобуса большого класса планируется закупить для «Псковпассажиравтотранса»
01.12.2025, 15:370 За рулем «Волги» и Lada оказались нетрезвые жители Псковской области 01.12.2025, 14:320 Станислав Стармолотов оценил ход строительства Северного обхода 01.12.2025, 13:420 Трое пострадали в столкновении Opel и Lada в Пскове. ФОТО 01.12.2025, 13:390 Станислав Стармолотов: Все дорожные работы этого года завершены
01.12.2025, 13:300 До перекрытия участка региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» остается 4 дня 01.12.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Станиславом Стармолотовым 01.12.2025, 11:150 Около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора 01.12.2025, 11:020 За неделю на псковских дорогах выявили 17 нетрезвых водителей
29.11.2025, 18:351 В Пскове проводят аукцион на содержание городских светофоров 29.11.2025, 14:210 Мотоблок изъяли у жителя Себежского округа за нетрезвую езду 29.11.2025, 13:090 Авария произошла на улице Николая Васильева в Пскове 29.11.2025, 12:090 Стали известны регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.