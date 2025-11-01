АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водители устроили несколько ДТП на круговых перекрестках Пскова. ФОТО, ВИДЕО

Водители устроили несколько ДТП на круговых перекрестках Пскова. Одно из ДТП произошло в Пскове на площади Победы. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент столкновения двух автомобилей 11 декабря в 17.36. Водитель одной из автомашин при въезде на перекресток с круговым движением с улицы Советской не уступил дорогу автомашине, которая двигалась со стороны улицы Кузнецкой.

Участники простояли на перекрестке около двух часов в ожидании сотрудников полиции.

Еще одно ДТП произошло 11 декабря в 16.46 на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Один из водителей поспешил въехать на перекресток, не дождавшись пока другой автомобиль покинет круговой перекресток. Участники разъехались около 18.00 после приезда сотрудников полиции.

Также в Госавтоинспекции Пскова рассказали о дорожном происшествии 10 декабря на перекрестке улиц Поземского и Труда. В 17.35 у дома №9 по улице Волкова женщина 1969 года рождения за рулем «Фольксвагена» совершила столкновение с «Тойотой» под управлением мужчины 1992 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Фольксвагена» привлечена к ответственности по прим. 1 части 1 статьи 12.14 КоАП РФ – не выполнила требование Правил дорожного движения, перед поворотом направо заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.