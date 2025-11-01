АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель «Шевроле» вытолкнул «Ауди» на дорожное ограждение. ФОТО

В Пскове на улице Кузбасской дивизии водитель «Шевроле» вытолкнул «Ауди» на дорожное ограждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 10 декабря в 16.52 напротив дома 19 по Кузбасской дивизии.

Водитель «Шевроле Круз», мужчина 1999 года рождения совершил наезд на «Ауди» под управлением мужчины 1990 года рождения. По инерции водитель «Ауди» совершил наезд на препятствие - ограждение.

Пострадавших нет.

В объяснении водителей сообщается, что «Ауди» стоял в пробке, произошел удар в заднюю часть. А водитель «Шевроле» двигался в сторону Борисовичей, при перестроении в правую полосу совершил наезд на автомобиль.