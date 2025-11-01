АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа пострадал при наезде на дерево в Красногородском округе

Водитель ВАЗ-2107 пострадал в результате наезда на дерево в Красногородском округе 12 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 10:25 на 9-м километре автодороги Опочка - Красногородск водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 2007 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель, не госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.