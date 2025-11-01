АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мусоровоз задавил пенсионера на велосипеде на трассе «Псков»

Уголовное дело возбуждено после фатального дорожно-транспортного происшествия на трассе в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Грузовик с прицепом в сумерках наехал на пожилого мужчину без светоотражателей.

Как сообщила 13 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности, возбуждено после ДТП на 50-м километре трассы Р-23 «Псков».

По данным полицейского главка, накануне около семи утра 49-летний водитель мусоровоза Renault с прицепом наехал на 65-летнего велосипедиста - мужчина двигался в попутном направлении в одежде без светоотражающих элементов, пишет 47news.ru.

От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.

Водитель после разговора с полицией отпущен под обязательство о явке.