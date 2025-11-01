АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина‑водитель наехала на пешехода в Острове

Водитель автомобиля Lada Kalina совершила наезд на пешехода в Острове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, вчера около 19:00 на 1 км автодороги «Остров-Вышгородок» в Острове водитель автомобиль Lada Kalina, женщина 1982 года рождения, совершила наезд на пешехода, мужчину 1986 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее пересечения.

В результате ДТП пешеход пострадал и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.