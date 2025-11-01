АвтоМир / Происшествия / ДТП

Великолучанину грозит срок за ДТП, в котором пострадала пассажирка

Первый заместитель прокурора Великих Лук утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что обвиняемый 25 августа двигался на принадлежащей ему машине по Октябрьскому проспекту в Великих Луках в сторону улице Комсомольской. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы стал поворачивать налево, не уступил дорогу автомобилю, двигающемуся во встречном направлении, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пострадала женщина, которая находилась на пассажирском сиденье в автомобиле обвиняемого. У нее диагностированы множественные переломы, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.