В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста

В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 16 декабря в 07.50 у дома 91 по улице Леона Поземского.

Водитель Mitsubishi Pajero, мужчина 1958 года рождения, при повороте направо на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста - мужчину 1977 года рождения, который двигался по правому краю в попутном направлении прямо.

После осмотра велосипедист отпущен домой. Водители трезвые.

Всего за 16 декабря в Пскове зарегистрировано 2 ДТП, одно из них с пострадавшим.