Рейсовый автобус ПАЗ «догнал» иномарку на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Рейсовый автобус ПАЗ «догнал» иномарку на Рижском проспекте. Момент дорожного-транспортного происшествия на перекрестке с улицей Рокоссовского зафиксировала видеокамера Pskovline 22 декабря около 09.55.

Оба транспортных средства двигались по Рижскому проспекту в правой полосе со стороны улицы Печорской к улице Рокоссовского. Водитель легкового автомобиля остановился при включении запрещающего сигнала светофора.

Водитель автобуса пытался неудачно избежать столкновения.

На данный момент участники ДТП ожидают сотрудников полиции. Затруднено движение по Рижскому проспекту.