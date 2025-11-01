АвтоМир / Происшествия / ДТП

Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова

Установлена личность водителя, который сбил опору со светофором и обесточил главную городскую елку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это молодой человек 2000 года рождения. Доставлен в суд для принятия решения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

19 декабря в 01.20 у дома 20 по улице Советской молодой человек, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил наезд на препятствие в виде металлической опоры светофорного объекта с дорожным знаком 5.19.22.

От удара по инерции металлическая световая опора повредила окно на первом этаже в доме №9 по улице Советской.

Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На 22 декабря опора освещения восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению светофора.