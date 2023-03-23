АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Верните стрелку!

Кто-нибудь может ответить на вопрос: почему убрали стрелку направо на перекрёстке улиц Некрасова и Октябрьского проспекта?

Фото: Яндекс. Карты

Для чего искусственно создавать пробки в центре города? И что касается этого перекрёстка, эксперимент с изменением светофорного регулирования на нем явно не удался. Верните все назад, проспект стоит в часы пик от площади Ленина, а иногда и от Максима Горького. Особенно это не нужно сейчас, когда на Некрасова в сторону Советской одностороннее движение.

Семен

Напомним, в связи с проведением дорожных работ до 31 октября введены временные ограничения на улице Некрасова от улицы Советской до Октябрьского проспекта. Организовано одностороннее движение от Комсомольского переулка до улицы Советской и от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Дорожные работы проходят с 8:00 до 20:00.