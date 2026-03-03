Интерактив: Как выжить без электричества?

За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

С конца 2025 - начала 2026 года началась жесть. У нас постоянные отключения электроэнергии в деревне Неелово-1 Псковского округа. Отключают его не просто на час-два якобы планово.

Мотивируется это тем, что тянут какую-то линию электропередачи. Мы звонили, уточняли, все одним голосом отвечают в духе: «Что вы не понимаете? Мы же ЛЭП тянем». А у людей проблемы: сгорают бытовая техника, котлы, газовые колонки. Сгорают телевизоры, холодильники, зарядки. Бытовая техника летит к чертям, потому что они резко выключают все, и, соответственно, происходит сбои. Отключают систематически, в последний месяц началась самая жесть, практически через день, в период времени с 9 утра до 5-6 вечера. Вчера отключали с 9:00 до 19:00, сегодня опять якобы планово. При этом сообщают: «Мы же по плану работаем, вас предупреждаем». Сегодня опять пришла информация, что будут отключать электричество с 15:00 до 17:00.

Какие последствия, кроме бытовой техники? Не работает интернет, не работает свет, тепло отсутствует. Такое было и в феврале, и в январе, когда были сильные морозы. Дом остывает за это время. Полы практически у всех водяные, они греются за счет подогрева воды. А вода не греется, из-за этого полы ледяные. Из-за этого стали болеть дети, так как приходят поздно вечером в холодные дома. Температура в доме фиксируется около 17 градусов, это ниже нормы. А у соседей ребенок вечером пришел домой и из-за того, что целый день холодильник не работал, испортились продукты. Ребенок отравился, его увезли в больницу. Жалуются те, у кого работа удаленная. Часто бывает, что человеку надо выехать из дома, и если ворота работают на электричестве, то ты заблокирован в собственном доме. Ты не можешь из него выехать, потому что ворота не всегда открываются дополнительным механическим способом.

Конечно, у всех дикое негодование. Комментарии никто никакие не дает. Я сама лично звонила в «Россети». Самый прикол в том, что там говорят, что это нормально, что будут дальше еще в течение месяца отключать электричество. Но, насколько я знаю, по закону в месяц не должны отключать электричество более чем на 72 часа суммарно. Сейчас получаются при любом раскладе больше 72 часов. Люди пишут в прокуратуру письма. Люди страдают, страдает все в плане техники, и быт весь летит к чертям. В такое время года невозможно жить без электричества.

Более того, когда было темное время года, в темноте из школы опасно было приходить. Если действительно есть какая-то необходимость, то нужно создать такие условия, чтобы это минимально угрожало людям и финансово, и по здоровью, и по разным другим показателям. Ситуация дошла до максимальной точки кипения. «Россети» при этом никаким образом не реагируют. Конечно, мы писали обращение в федеральные «Россети», но пока реакции вообще никакой не наблюдается. Нам как отключали свет, так еще и больше будут отключать.

Анна