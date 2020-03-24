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АвтоМир / Автоблоги

Поземсклэнд

24.03.2020 08:58|ПсковКомментариев: 0

Пересматривать проект реконструкции улицы Поземского можно бесконечно. Почти как перечитывать Конституцию. Каждый раз открываешь для себя что-то новое и удивительное. Основные вещи в целом известны, контуры нового перекрестка любопытные посмотрели. Но даже после просмотра баннеров со схемой у пользователей дорог остаются закономерные вопросы. Как будет организовано движение по новой развязке? Что изменится после реконструкции?

Жизнь псковичей никогда не будет прежней после завершения работ. Автомобилисты обнаружат несколько новых развязок и массу ограничений. Пешеходы увидят исчезновение пешеходных переходов. Пассажирам общественного транспорта придется привыкать к переносу автобусных остановок, а местным жителям предстоит освоить новые маршруты путешествий от своего дома к работе.

Сегодня псковичи наблюдают воплощение творческих задумок проектировщиков. Все действия подрядчика - от нового контура дороги до последней гайки на стойке дорожного знака строго описаны в техническом задании. К нему мы и обратились в поисках ответов на вопросы.

Реконструкция улицы включает в себя огромный объем работ: перенос старых коммуникаций и прокладка новых, наведение порядка на набережной реки Псковы у моста. Мы не будем считать планируемые к спилу деревья и рассмотрим подробно только поверхностную, дорожную часть. Условно можно выделить пять основных автомобильных новшеств на улице Леона Поземского.

Первое - устройство новых транспортных развязок и «окольцовка».

«КАМАЗ с пряниками» перевернулся на улице адептов повсеместного внедрения кругового движения. Согласно техническому заданию, округляются два перекрестка (ТЗ доведено только до Алмазной; возможно даже не два, а больше). Круг в данном случае скорее условность, чем идеальная геометрическая фигура. Контуры будущей развязки Труда и Поземского, скорее, напоминают аккуратный пельмень. А сочетание улиц Поземского, Алмазной, Шоссейной и вовсе вписано в треугольник.

Прежние изгибы улицы Поземского сравнивали с траекторией движения телеги пьяного псковского крестьянина по пути в Нарву. В скором времени путешествие по этой улице из центра города на окраину превратится в вальс по полукружиям перекрестков. Эдакий «Поземсклэнд». В одну сторону едем почти прямо, колеблясь с генеральной линией партии. В другую - выписываем круги и другие фигуры.

Второе новшество - расширение проезжей части до полноценных двух полос в каждом направлении.

На транспортных развязках встречные потоки отделяются скверами и зелеными зонами. Существующая часть дороги будет использоваться для движения в две полосы со стороны Гдова в центр Пскова. Для движения на выезд из города на развязке Поземского-Труда прокладывается новая двухполосная дорога, частично захватывающая улицу Волкова. На втором большом перекрестке, «вокруг» АЗС на букву Л будет на две полосы задействован участок Шоссейной от мясокомбината до Алмазной.

Площадь у мясокомбината после реконструкции

Третье - остается минимум «нерегулируемых» левых поворотов.

Они замещаются движением через кольцо, регулируются светофором. В случае со «шпагаткой» появляется выделенная полоса. К будущему зданию развлекательного центра на Поземского, 24 подведут дополнительную выделенную полосу для поворота налево. Всего на этом участке прогнозируется пять полос.

Выделенная полоса

Четвертое - уменьшаются возможности контакта между пешеходами и транспортом.

Либо демонтаж нерегулируемого перехода, либо установка светофора с кнопкой. Наиболее протоптанные пешеходные «тропы» сохранятся. Надолго или нет, вопрос к городской комиссии по безопасности движения.

Пятое: «Окультуривание».

Будет меньше грязных обочин, больше бордюрного камня и парковочных мест. Если верить техническому заданию, тротуары должны стать удобными, а ширина должна вмещать имеющуюся коммунальную технику. Мы видим большое количество дополнительных парковочных мест на улице Набат и на Поземского вдоль забора мясокомбината.

А теперь остановимся более подробно на каждой составляющей. Одной из целей реконструкции власти заявили желание выделить прогулочную зону возле церкви Косьмы и Дамиана. Сложившаяся исторически «обвязка» улиц вокруг храма исчезнет. Изогнутый кусок нынешней улицы Труда станет пешеходной зоной. Туристические автобусы, конечно, здесь не поместятся. А самая идея выделить площадочку интересная. Даже неверующим людям может быть интересен образец архитектуры времен Ивана Грозного, переживший бесчисленные смуты и войны отечественной истории (что не помешало кому-то увешать каменный забор храма идиотскими синими табличками с названием охранной фирмы. Ау, где вы, недремлющие органы охраны памятников и вездесущие ценители старины?).

Каждый пскович знает: улица Поземского просто насыщена интересными туристическими объектами. Сплошной стеной стоят автомойки, автосалоны, магазины автозапчастей. Красивое здание купеческой застройки на Поземского, 38 (Дом Светланова) утрачено навсегда. Запертая (навсегда?) Варлаамовская башня пока не в счет. Остался только Козмодемьянский храм. Власти просто воспользовались удобным предлогом, чтобы попасть под финансирование на туристический кластер.

Будущие контуры нового перекрестка Поземского - Труда видны невооруженным глазом. Улицу Труда по-новому пристыкуют к Поземского. К кольцу примыкают три больших дороги. Две - это сама улица Поземского в обе стороны. Участок у сквера Народовластия «раздвоен». Движение из центра на Гдов пойдет по двум новым полосам, проложенным через сквер Народовластия. К Кремлю поедем по нынешнему «руслу», только по двум полосам. Третья полоса предусмотрена для поворота налево на Труда.

Приоритет будет у транспорта на кольце. Попасть с улицы Труда на Поземского можно будет с двух полос после почетного проезда по кольцу. Условно однополосная улица Труда не вошла в проект. Участок прежней улицы Волкова у дома №7 превращается в газон, у дома №9 остается какая-то парковочная «кишка».

Преимущество новой схемы: при движении по Поземского со стороны Кошевого будет удобно поворачивать налево на Труда. Раньше этот маневр не был запрещен, но поворачивающий занимал половину своей полосы и половину встречной.

с Золотой набережной нельзя будет повернуть налево

С Золотой набережной нельзя будет повернуть налево

Несколько неприятных моментов ожидают местных жителей. Гости и обитатели «Золотой набережной» больше не смогут повернуть налево на улицу Поземского. Возможность движения налево в сторону улиц Кошевого и Набат исчезнет, как выход на пенсию в 60 лет, окончательно и бесповоротно. Чтобы попасть на кольцо и проехать в сторону Алмазной, придется совершить небольшое путешествие с разворотом на Октябрьской площади. Есть более короткий, но платный вариант - разворот на площади Ленина. Это обойдется в 750 рублей в первые 20 дней, потом 1500.

С улицы Волкова нельзя будет повернуть налево.

Похожая история с улицей Волкова. При движении от Герцена поворота налево не будет. Возможный вариант - повернуть на светофоре со Школьной.

Немножко пострадает за общее дело дом №7 по улице Труда. Предложенная схема организации движения заставит его обитателей нарушать пункт 17.2 постановления правительства №1090 от 23.10.1993. Проехать к своему дому в будущем местные смогут только с улицы Герцена через дворовую территорию дома №5. Эти два дома на Труда старого образца, дворовой проезд проходит в считанных сантиметрах от входа в подъезд. Утешаться можно наличием естественных дорожных неровностей. Не придется вставать в очередь на установку «лежачих полицейских».

На улице Герцена введут одностороннее движение

Картину счастья жителей прилегающих домов дополнит введение одностороннего движения на улице Герцена. Оно будет начинаться от улицы Поземского в сторону всем известной гостиницы. Где будет заканчиваться, непонятно. Дорожный знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» в проекте не просматривается.

В ближайшем будущем на Поземского запрещается масса поворотов налево с второстепенных улиц:

- с улицы Волкова от дома №9 по Поземского;

- c улицы Олега Кошевого;

- с улицы Александра Невского;

- с улицы Волкова на Труда (при движении со стороны ул. Герцена);

На перекрестке с улицей Набат появится транспортный светофор.

На всем протяжении улицы Поземского будет исключена возможность движения с прилегающей территории налево. Только от Советского моста до Алмазной с двух сторон насчитывается примерно 25 мест, где разрешат только поворот направо. Возможность повернуть с улицы Поземского налево через две полосы без светофора или развязки практически исчезнет.

Сейчас некоторые люди повадились при движении от Ипподромной в сторону Шоссейной поворачивать налево к торговой базе на Поземского, 76. В проекте на данный случай планируется двойная сплошная линия разметки. В наших условиях, когда 11 из 12 месяцев в году разметка отсутствует, совершенно точно не хватает знака «Движение только прямо».

С улицы О. Кошевого нельзя будет поворачивать налево. Пешеходный переход через ул. Поземского упразднят

В скором времени список жертв оптимизации пополнит пешеходный переход на пересечении с улицей Кошевого. Перейти улицу Поземского можно будет в альтернативных местах – либо у храма Косьмы и Дамиана либо по светофору на улице Набат. Знающие люди сразу спросят – а как они попадут на автобусную остановку? А вот остановки «ул. О.Кошевого» переедут ближе к Набат. Одна от «дома со шляпой» переместится к «шпагатке», а вторая расположится у дома №21/1 по Поземского. Вероятно, они сменят название.

Следующая при движении из центра к Снятной Горе автобусная остановка смещается ближе к перекрестку с улицей Александра Невского. Нерегулируемый пешеходный переход через ул. Поземского в этом месте сохранится, а вот следующий у дома №62 пойдет «под нож». Логика проектировщиков очевидна: места перехода «привязаны» к общественному транспорту. Остается только добавить, что остановка в центр города от дома №60 сместится ближе к дому Сафьянщикова. Там, кстати, должна появиться цивилизованная парковка.

Движение по улице Герцена к Поземского будет запрещено

Сохранится возможность перейти дорогу возле мясокомбината. В завершение безлошадной тематики скажем, что переход на перекрестке Поземского – Герцена будет оборудован светофором с кнопкой вызова. Зеленый сигнал для пешеходов будет гореть по 18 секунд, если верить технической документации. Место очень удобное для перехода (данное утверждение действительно только в сухую погоду). Ну и вообще на месте подрядчика я больше всего боялся бы именно за ливневку. Сделаешь плохо – разливанное море выложит в инсте каждый турист, все будут вспоминать какой ты криворукий. Сделаешь хорошо – никто и не заметит. Болотно-водных угодий на участке реконструкции два – перекресток Поземского с Герцена и участок улицы Волкова возле дома №9. В прошлом году перед ливнем оставил машину на Волкова и потом добирался до нее босиком с закатанными намного выше колен штанами. Ощущения так себе.

Почти нечего сказать о пересечении улиц Поземского с Ипподромной. Существующая схема движения сохранится в неизменном виде. Не будут добавлять отдельную полосу для правого поворота с Поземского на Ипподромную. Движение со стороны центра в прямом направлении будет возможно с двух полос. Сейчас все выстраиваются в левой, а в правую суются только торопыги. Главная задача реконструкции на этом перекрестке, как мне видится, это гибко подойти к режиму работы светофора. «Хвост» для поворота налево на Ипподромную не должен быть слишком длинным.

Схема движения изменится на пересечении улиц Поземского и Алмазная

На участке Поземского от Алмазной до Шоссейной будет организовано одностороннее движение. Из центра города две полосы будут проложены по существующей Шоссейной. Сюрприз: при движении от строительного рынка на Алмазной можно будет поворачивать только направо или налево. Движение прямо в сторону Шоссейной запретят. С треугольной площади у мясокомбината будет изгнана парковка, она превратится в газон – один из элементов транспортной развязки.

Сохранятся ли после реконструкции пробки на Труда и Поземского? Ответ скорее положительный по нескольким причинам. Режим работы светофора на площади Ленина более дружелюбен к Завеличью, чем к Запсковью. Да и в обратную сторону поток утыкается в светофор Труда – Школьная. Пользуюсь случаем, призываю прекратить глумление над водителями и убрать бессмысленный третий режим светофора «только для пешеходов». Плохо просчитанный эксперимент привел к увеличению потока транспорта на улице Школьной и Первомайской мимо школы и двух детских садов. Лечим одно и калечим другое.

Тормозить поток на развязке Поземского и Труда будут пешеходы. На «пельменеобразном» кольце предполагается три «зебры»: две простых и одна светофорная.

Три полосы и дистанция 60 метров

А еще создатели проекта заложили 4 полосы на участке Поземского от «золотой набережной» до Рыбницкой башни Кремля. Между тем сейчас дорожные знаки на Советском мосту предусматривают всего одну полосу в центр города. Не будет ли конфликтов между водителями? А если разрешать 4 полосы на мосту, предполагая его реконструкцию, как же быть с требованием соблюдать дистанцию в 60 метров при въезде на мост? Контуры новой дороги скоро станут совсем реальными, тогда мы сможем оценить степень полезности всего, что сейчас создается на улице Поземского.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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