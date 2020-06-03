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Избирательная разметка: Едем куда подальше

Жильцы микрорайона на улице Маргелова в Пскове обнаружили неприятное изменение. Новая дорожная разметка лишила их привычных маршрутов передвижения и отправила в дальнее путешествие по соседним улицам.

Несколько дней назад на улице Маргелова поселилась сплошная линия разметки. Теперь из проезда между домами №9 и №15 разрешен поворот только в сторону Палкино. Запрет продублирован дорожным знаком 4.1.2 «Движение направо».

По информации местных жителей, разметка изменилась 28 мая. Теперь она создает неудобство выезда и заезда во двор. Чтобы попасть на улицу Юбилейную, нужно объехать квартал, совершить дополнительный круг через улицы Шестака и Доставалова», - жалуется на сайте губернатора Ирина Елыманова. По ее утверждению, предыдущая схема выезда с прилегающей территории на улицу Маргелова действовала четверть века.

«Более двадцати пяти лет въезд и выезд были безопасны, что же произошло 28 мая 2020 года? Небезопасен и левый поворот с Юбилейной на Красноармейскую, но никто разметку не меняет. Почему?» - задается вопросом женщина и просит губернатора «по возможности» вернуть все в прежний вид. Из комментариев понятно, что это мнение разделяют и другие пользователи дорог. Новую разметку и дорожный знак называют некорректными.

История с запрещением поворота становится особенно любопытной при внимательном рассмотрении. Важное отличие от других подобных случаев: здесь нельзя просто развернуться на ближайшем перекрестке. Разворот непосредственно у КПП на улице Маргелова запрещен с 2014 года по обращению командования 76-й дивизии и женсовета. Остальная часть улицы после поворота направо представляет собой длиннющий «коридор» между ограждением и тротуаром. Разворачиваться за тридевять земель в сторону Палкино никто не поедет.

Остается попадать на Юбилейную через улицу Шестака. Двигаться до улицы Достовалова необязательно, можно выполнить разворот на Шестака минимум в трех местах. Считаем: вместо одного старого поворота налево появилось четыре новых: направо на Маргелова, направо на Шестака, разворот и поворот налево на Маргелова. В версии автора обращения последний пункт меняем на «направо на Доставалова» и добавляем поворот на Юбилейную в любом направлении через регулируемый перекресток. Считаем, приходим к выводу: движение для жителей двора на Юбилейную в среднем стало в 4,5 раза сложнее. Длину новой траектории специально не измерял, но тоже получится внушительно.

Разметка на псковских улицах ежегодно приносит какие-то лишения и упразднения. Чаще всего становится сплошной линия разметки напротив какого-нибудь двора. В подавляющем большинстве случаев нововведения происходят не в пользу водителей. На людей за рулем накладываются дополнительные обязанности: проехать подальше, развернуться в другом месте. Приходящее на память редкое исключение: случайно появившийся «пунктир» возле «Империала» на пятиполосном участке Коммунальной.

Постепенно шаг за шагом ушли все левые повороты на Рижском проспекте. «Пазл» сложился весной 2020 года с добавлением последних элементов. Там теперь нельзя поворачивать налево к домам между «Лентой» и ул. Рокоссовского. Сейчас поворот и разворот на Рижском возможен только на перекрестках. Плохо приживается и двойная сплошная на Октябрьском проспекте напротив «Максимуса». Не удивлюсь если «Убитые дороги» уже вписали ее в список «хотелок» и мечтают снести на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.

Ответ на обращение «маргеловцев» пока не опубликован. Просматриваются определенные шансы на восстановление исторической справедливости. «Оптимизация» поворотов обычно проводится на дорогах с двумя полосами движения в каждую сторону. Генеральская улица не может похвастать обильной полосностью.

Местным жителям стоит апеллировать похожим параметрам участком улицы Некрасова от Октябрьского до Карла Маркса. Близость административных зданий весьма благосклонно отражается на «некрасовской» разметке, здесь можно свободно поворачивать налево почти во всех возможных направлениях. Не менее интересной «лакмусовой бумажкой» станет разметка на улице Гоголя. Разрешат поворот налево или нет автохозяйству псковского УМВД или тоже отправят в дальнее путешествие? Если приводить все магистральные улицы к единому стандарту, придется отказаться от избирательного подхода и делать безопасно-неудобно всем.

Денис Бахтин