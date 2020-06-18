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АвтоМир / Автоблоги

«Жахнуть» весь город двойной сплошной

18.06.2020 08:08|ПсковКомментариев: 0

Все происходящее с дорожной разметкой на псковских улицах напоминает адский троллинг 80-го уровня. Неизвестный (возможно, временно неизвестный) широким массам человек решил отвлечь псковичей от грустных ковидных настроений и придумал новую проблему. Издевательство над здравым смыслом и откровенное глумление над водителями продолжается в ежедневном режиме и в широкомасштабном формате.

Новые схемы дорожного движения появились на Рижском и Октябрьском проспектах, Вокзальной и Маргелова и сплошной лавиной накрыли улицу Коммунальную. Готовый пример к учебнику «Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров, не получая подзатыльники от начальника» и урок на будущее: Если не хотите создать на пустом месте общественный резонанс, действуйте постепенно, по заранее продуманному плану. Учитесь у оптимизаторов пешеходных переходов. По одному-две штуки, из месяца в месяц. Жахнуть сразу весь город двойной сплошной - дерзко брошенная в лицо всем водителям перчатка.

Дичайшей выходкой дорожников стал «демонтаж» (точнее «упраздняш») левого поворота на «Ниве». У дома 48 по Коммунальной украден единственный удобный подъездной путь к группе многоэтажек и детскому саду инженерно-лингвистической гимназии. А еще там есть почта, платная автостоянка и 8-я школа. В сентябре туда начнут подвозить детей при условии отмены ковидного режима.

Слово «удобный» для этой дороги мы используем с пометкой «относительно». У отделения почты и у сада вечно наставлено машин, встречный разъезд затруднен и давно требуется расширение.

Так вот, с новой разметкой огромная масса людей лишилась нормального привычного маршрута к своему дому.

Есть альтернативные пути, но с нарушением ПДД (сквозной проезд через двор). Упражнение «Встречный разъезд с мусоровозом во дворе дома 50 по Юбилейной» давно можно включать в программу сдачи экзамена в ГИБДД как самый сложный уровень. Еще один поворот был (точнее, бывал, разметка-то временная) на Коммунальной между «Магнитом» и автобусной остановкой, его тоже ликвидировали.

Итак, остается только поворот на Коммунальной у дома 48. Местные теперь пользуются двумя путями: разворот на перекрестке с Западной или круг через парковку рынка «Нива» и светофор.

Приведу жизненный пример. Человек живет в доме 58 по Юбилейной и подвозит маму на работу в городскую поликлинику. Домой он теперь попадает через парковку у «Нивы», а маму приходится высаживать во дворах напротив городской поликлиники. Поворот налево к шлагбауму исчез, а до Народной ехать долго. Приходится больше путешествовать медработникам. Анализы и пациентов теперь основательно покатают по окрестностям. Издевательский подарочек к Дню медицинского работника.

В числе пострадавших и водители «Псковпассажиравтотранса». Общественный маршрутный транспорт попадает на парковочную площадку на Коммунальной через двойную сплошную.

При движении по Коммунальной от Рокоссовского в сторону Печорской был удобный поворотик налево. Он позволял безопасно повернуть на парковку ТК «Гулливер». Спокойно дожидаешься, пока все проедут, и выруливаешь к торговому центру. А теперь это приходится делать по сигналам светофора, в сжатых условиях. Маневры в новых условиях стали опаснее.

Пропал левый поворот на Западную (тот, что в «яме»). Не знаю, кто это все придумал, но хорошо бы этому товарищу подпереть дверь квартиры и заставить лазить домой через окно.

Разметка серии «вообще нельзя» расползлась почти по всей Коммунальной. Но не везде. Из любого правила есть исключения.

Поворот налево разрешен возле пожарной части МЧС на Коммунальной, 62. Габариты пожарной машины не позволяют развернуться на пересечении с Рокоссовского? А что, автобус-сцепка может? Имеются многочисленные разрывы в двойной сплошной у «Нового рынка» и возле Ледового дворца.

Чем это объяснить? Возможны самые разные варианты. Попросил кто-то влиятельный? Эта версия мне нравится тем, что в ней торговцы с рынка имеют больше влияния, чем государственное транспортное предприятие. Вычислили, что движение на Коммунальной между пожарной частью и Балтийской менее интенсивное, чем у «Нивы» и горбольницы? А, может быть, кто-то вовремя подсуетился, договорился с разметкорисовальщиками или позвонил в центр управления разметочной машиной?

Разметки без ошибок не бывает, исправления происходят каждый год. В этом году работа над ошибками проходит выборочно. На Рижском проспекте уже разрешен левый поворот на улицу Шестака и на АЗС «Псковнефтепродукт».

География новых проблемно-разметочных мест стремительно расползается по всему городу. Октябрьский проспект у «Максимуса», Рижский проспект у дома 79, Вокзальная, Маргелова, Рокоссовского… Список явно неполный, разметку должны до 15 июля наносить.

Кто виноват? Интересный вопрос. Многие по привычке клеймят позором Госавтоинспекцию. На самом деле, ГИБДД всего лишь может дать рекомендации, а дирижирует собственник дороги. У всего есть свое объяснение, рано или поздно оно прозвучит, когда неповоротливая государственная машина (в нашем случае муниципальная), скрипя поржавевшими шестеренками, развернется лицом к людям и поведает о своих планах. А пока мы можем строить лишь свои догадки.

Подрядчик «творит» на основании технического задания. В задании мы видим только общую длину разметки в километрах - столько-то километров сплошной и столько-то километров пунктирной. Откуда берется готовый список закрытых и открытых поворотов? На каждую дорогу имеется бумажка, паспорт дороги и проект организации дорожного движения.

Современные стандарты требуют убирать левые повороты на дорогах, где имеется от двух полос для движения в каждую сторону. Вероятно, это содержится и в дорожных документах. Прежде на это закрывали глаза, а сейчас почему-то решили щемануть водителей по максимуму.

В нашей стране любое категорически строго сформулированное правило обязательно нарушается. Нельзя поворачивать налево вне перекрестков на дорогах, где имеется 2 полосы и более в каждом направлении. Нельзя быть президентом больше двух сроков подряд. Исключения есть в любом правиле. Подходить ко всем случаям с одной линейкой неправильно. Мерить одной меркой Невский проспект и улицу Коммунальную нельзя. Мы не в Петербурге, жизнь тут течет по своим провинциальным правилам. «Двойная сплошная» без левых поворотов в Пскове неприменима и является откровенным вредительством. Ездить с одного конца маленького города на другой за разворотом странно.

По словам осведомленных источников, вопрос с дорожной разметкой в самые ближайшие дни станет предметом детального и поадресного разбирательства на комиссии по безопасности дорожного движения. Возможно, что-то даже вернется. Если не вернется, я знаю, что необязательно предлагать всем бить во все колокола и обращаться во все инстанции с гневными письмами. Водители могут просто тихо голосовать колесами, а значит, вредная разметка понемногу стирается.

Денис Бахтин, фото Вадима Боченкова

Теги: #дороги Пскова #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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