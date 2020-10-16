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АвтоМир / Автоблоги

Как не нужно подвозить детей в школу (наглядно, с картинками)

16.10.2020 14:55|ПсковКомментариев: 1

Достоверно установлено, что является самой главной проблемой дорожного движения в Пскове. Это дураки на дорогах. В зависимости от времени суток в некоторых местах концентрация людей на букву «Д» может усиливаться. Определенный процент водителей передвигается по Пскову бездумно. Глядя на их дичайшие выходки, подозреваю, такие люди просто оставляют утром голову дома на подушке. Либо в штатную комплектацию некоторых моделей водителей включена только капелька ума.

Родители творят откровенные безобразия при подвозе детей в школы и сады. Рассмотрим подробно ситуацию у школы №21 на Сиреневом бульваре.

С одной стороны, я понимаю родителей-водителей. У школ-садиков отсутствует парковочная инфраструктура. Используются «штатные» стояночки у соседних многоквартирных домов. Часть родителей доходит с детьми до входа в школу. Вторая часть останавливается, где можно и где нельзя, чтобы отправить свое дитя в самостоятельное «плавание» до крыльца (даже если в отдельных случаях дитя достигло детородного возраста).

Плавание в случае с 21-й школой - это буквальность. Не закончен ремонт проезда вдоль дома №20 по Звездной. Все, наверное, уже забыли, но вообще в недавнем прошлом здесь был асфальт. Никакой, но был. Верните, пожалуйста, на место. У ворот школы можно почувствовать себя жителем Венеции. Только через канал переправляешься не на гондоле, а по раскиданным доскам. Думаю, изначально это была осмысленная конструкция из говна и палок подручного материала, имитирующая мостик. Но потом ее просто растащило колесами в разные стороны.

Водоотвод при ремонте дворовых проездов в Пскове не предусмотрен в принципе. И действительно, к чему эти буржуйские излишества в такой засушливой и никогда не видевшей влаги местности, как у нас? Может быть, проекты ремонтов копируют откуда-нибудь из Ташкента?

Ворота в школе отсутствуют как класс. Некоторые персонажи за рулем воспринимают дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» как бессмысленное декоративное украшение. И считают приемлемым проехать под него, чтобы ребенок прошел ногами на 10 метров меньше. А потом пятятся задним ходом по дороге, где ходят дети.

Парковка на тротуаре у дома №16 по Звездной. 15.10.2020 

Множество школьников перемещается по тротуару вдоль дома №16 по Звездной. Каждое утро здесь повадились бросать машины, заезжая одной стороной на тротуар. Возможно, в этом есть смысл, если вы давно не были на автомойке и рассчитываете на мягкость детских курток, обтирающих лакокрасочное покрытие. Но на верхней одежде порой встречаются металлические застежки и молнии. Сначала бросаем свое имущество, где попало, а потом судорожно ищем свидетелей ДТП.

Парковка на тротуаре 16.10.2020 у дома №16 по Звездной

Нормальный человек, паркуя автомашину, оценивает, насколько он мешает другим. Утром 16 октября два героя («Лада» с госномером К940ЕН/60 и «Форд» с госномером Е566КР/60) частично заблокировали проезд между домами 16 и 20 по Звездной. Один занял кусок тротуара, второй пристроился на закруглении дороги, слишком далеко отставив свой зад. Остался узкий «просвет», который не все решились преодолеть. У 20-го дома собралась целая пробка.

Не меньше анархии и беспорядка на импровизированном перекрестке у ворот школы. Здесь узко, и в обычное время затруднен встречный разъезд. Иногда проще заехать под «кирпич», чтобы пропустить встречный транспорт. А в утреннее насыщенное время здесь просто не протолкнуться.

Не понимаю, что мешает родителю с ребенком приехать на Сиреневый бульвар. Там имеется неплохая гостевая парковка, есть места на дороге с односторонним движением. Есть возможность оставить машину и не создавать никому помех. Ребенок развалится, если пройдет лишние 100 метров?

По недосмотру, а, может, благодаря чьей-то хитрости второй заезд в школьный двор со стороны Сиреневого бульвара не оснащен запрещающими дорожными знаками. Нет ни «кирпича», ни «таблетки». Если тупой «штурм» территории в лоб сулит разные денежные неприятности (теоретически, очень давно не видел здесь инспекторов ДПС), то коварные нарушители закона имеют возможность обойти запрет с тыльной стороны. Ничто не мешает даже сквозному проезду через школьный двор. Интересно, правда?

Импровизированная парковка

Совершенно точно могу сказать, что вторые ворота безнаказанно используются для заезда личного транспорта и стоянки на территории школы. Формат парковки «Кто где найдет». Причем некоторые особи за рулем просто не могут вот так вот взять и не помешать другому. Посмотрите на «Хендай», который запер «Дэу» у черного входа в школу. А кто-то и вовсе бросил машину в кустах. Может, это работники школы? Сомневаюсь, что такие бескультурные водители могли бы оказаться педагогами.

Лавочка с парковкой в зеленой зоне скоро может прикрыться. Проект нового административного кодекса включит это правонарушение в число тех, которыми должна заниматься полиция. Каждый любитель паркануться на тротуаре рано или поздно нарвется на неприятности с законом. Местные жители помнят вежливые, но настойчивые просьбы инспекторов ДПС убрать колеса с тротуара.

Дорожная инфраструктура во дворах в принципе никакая, а утренние нагрузки добавляют дополнительные сложности. Возьмем проезд между домами 12 и 18 по Звездной - узкое «бутылочное горлышко». Две встречных стандартных легковых машины разъезжаются с трудом. Иногда утром на Звездной тут собираются мини-пробки. Причем совсем недавно ремонтировали двор. В результате сделали только хуже. В проезде поставили бордюр с двух сторон. А что мешало расширить дорогу немного? Куча места у торца дома №18. Хватит на расширение, устройство недостающего куска тротуара и на велодорожку еще останется.

Любое безобразие должно быть спланировано и возглавлено. Если этим не занимаются власти, оно самоорганизуется. Наглядный пример - пятачок между школой и домом №11 по Сиреневому бульвару. Все изрыто, изгажено и изъезжено. Нет цивилизованной парковки вдоль стадиона, у дома №13 по Сиреневому.

Пора разрабатывать муниципальную программу «Школьная парковка». Например, выделить у каждой городской школы два вида парковок. Одна конкретно гостевая, со шлагбаумом и бесплатным, но ограниченным временем стоянки (например 20 или 30 минут, не столь важно). Сверх этого времени - оплата по тарифу. Это для родителей, которым надо довести первоклашек до крыльца. Вторая - по принципу конвейера. Заехал в «карман», остановился, высадил пассажира с рюкзаком, поехал дальше. Что-то подобное есть и сейчас. Только остановиться готовы, где угодно, мешая всем подряд.

Но это все в идеале, где-то в параллельной идеальной вселенной. Никаких благоустроенных площадок у школы никогда не будет (если только за счет родителей). Пока мы имеем вечную грязь, недоделанные заброшенные дороги и безголовых водителей. Инфраструктура советского периода не рассчитана на массовое движение транспорта. «Коктейль» дополняется чередой идеальных сопутствующих условий: мало контроля, дороги искусственно заужены.

Не ждите изменений к лучшему в скором времени. В лучшем случае оборудуют четыре-пять парковочных места (одно отдадут инвалидам), остальное обставят высокими бордюрами. Начните с себя. Паркуйтесь дальше, ходите больше. Будьте умными.

Денис Бахтин

Теги: #школа №21
Источник: Псковская Лента Новостей
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