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Сильный мороз и автомобиль. Советы по эксплуатации в холода

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - ремонт в новогодние праздники.

Зима в Пскове наконец-то стала похожа на настоящую. На улице стабильная минусовая температура. Как и всегда, это прибавило проблем автомобилистам. Поделюсь далее советами, которые вам помогут в эксплуатации автомобиля в холода.

Прикрепил памятку, которая, на мой взгляд наиболее удачная из всех, которую я нашел. Хотя я и специалисты наших автосервисов с ней и не во всем согласны. Представляем наши дополнения и комментарии к этой информации.

Первое несогласие с памяткой - не рекомендуем долго держать сцепление в выжатом положении после запуска двигателя. Рекомендуем плавно отпустить сцепление через 5 секунд после запуска двигателя. Обычно этого достаточно, чтобы двигатель принял без проблем нагрузку от коробки передач. Речь, конечно, про механическую коробку переключения передач.

Не рекомендуем следовать совету памятки - выкрутить и прокалить свечи зажигания над газом. Мы считаем, что это плохая идея для автовладельца, который сам не занимается ремонтом автомобилей. Тем более, если это решить сделать во дворе дома в холода. Эту процедуру рекомендуем доверять специалистам автосервиса. Поверьте, не стоит оно того.

Далее - запустить двигатель «с толкача» либо на тросе. Это действительно рабочая схема, но то ли забыли это указать в памятке, то ли она очень давняя - к примеру, современный дизельный мотор с топливной системой Common Rail запрещено запускать «с толкача». Точно также, как и нельзя так действовать, если у вас автоматическая коробка передач. Ремонт автомобиля может стать очень дорогим после таких действий.

В памятке этого нет, но тоже напомню частую ошибку автовладельцев - не оставляйте щетки стеклоочистителя в поднятом положении. На рычагах (поводках) щеток есть пружины, которые от этого растягиваются, и потом щетки плохо прилегают к стеклу и плохо его очищают. Часто потом такую проблему начинают решать, перебирая разные фирмы щеток. А это приличные деньги и, что обидно - потраченные впустую. Так как поможет только замена самих рычагов. Включите обдув и обогрев стекол после запуска. На современных автомобилях часто есть дополнительный обогрев зоны покоя щеток. Это выгоднее, чем проблемы с плохой очисткой стекла щетками в будущем.

И последнее - рекомендуем прогревать двигатель не более 5 минут. Почему так? Дело в том, что во многих автомобилях - особенно последнего поколения и с исправным катализатором - при длительной работе двигателя в режиме прогрева на холостом ходу в катализатор закидывает богатую топливную смесь. Такой режим работы сокращает срок службы катализатора. А стоимость его замены (если делать все правильно) стоит десятки тысяч рублей. Удалять катализатор тоже не советуем. Скорее всего, в ближайшее время вернут нормы, при которых «честно» пройти техосмотр с удаленным катализатором вы не сможете.

Добавлю, что эвакуатор до любого автосервиса в Пскове часто стоит дешевле, чем ваше время, силы и нервы, если доставлять автомобиль, к примеру, на тросе по зимней городской дороге. Поэтому используйте эвакуатор, если решили доставить автомобиль в автосервис.

Надеюсь, эти советы принесут вам пользу и все у вас этой зимой будет хорошо с автомобилем.



Артем Бовт



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