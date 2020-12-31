АвтоМир / Автоблоги

Видишь кнопку? А она есть

Близится середина января нового 2021 года, позади долгие новогодние каникулы, а на Запсковье все еще живут в прошлом году. Почему в прошлом? Да потому что реконструкция перекрестка Инженерной и Индустриальной по контракту закончилась 28 ноября. По официальной версии - незадолго до боя курантов. На самом деле остались незавершенные детали. Некритичные, но говорящие.

Почему мы можем считать реконструкцию незаконченной?

Во-первых, не работает ни один светофор. Те, что установлены на кольцевом перекрестке, торчат бесполезными столбами. Некоторое время они поморгали, но потом были отключены до лучших времен. Без толку стоит и новый пешеходный светофор возле автобусной остановки «тройки».

Во-вторых, на Инженерной у дома №14 все еще висит временный дорожный знак ограничения скорости 40 км в час на желтом фоне. Возможно, его сохранили на время проведения работ по настройке светофора. Но больше похоже, что забыли снять.

В-третьих, в некоторых местах сохранились нетленные следы реконструкции. На тротуаре у поликлиники за водоналивным блоком складированы остатки стройматериалов. У дома №1 по Индустриальной на месте базирования дорожников устроен памятный мемориал из паллетов и других дорожных артефактов. Не исключаю, что любопытные находки могут прятаться под снегом и вскроются весной.

В-четвертых, в инстаграме губернатора отсутствуют какие-либо посты насчет улиц Инженерной и Фабрициуса. Пост про итоги БКАД в регионе есть, про площадь Победы есть. Похвалили и «Дорстройсервис», вовремя подхвативший проблемный объект - дорогу Череха - Глоты.

Чтобы не уподобляться анонимным телеграм-блогерам, варящимся в соку из собственных гипотез, мы обратились за комментариями в управление городского хозяйства Пскова. По словам заместителя начальника УГХ Александра Грацкого, настройка светофоров должна завершиться в ближайшие дни, это должно произойти не позднее 18 января. Официально объект сдан, работы оплачены. Сумма штрафных санкций для подрядчика составит около 5 млн рублей, сейчас идет подсчет. По сути, речь идет не о завершении работ, а о переделке. Формально светофоры на кольце работали, но режим оказался неподходящим.

Автомобилистов вполне устраивает нынешняя схема работы светофоров, при которой средства организации движения находятся в постоянном бессрочном «отпуске». По большому счету, постоянный поток пешеходов только утром. Регуляторы особо и не нужны. Просто с ними всем спокойнее.

У меня есть большие сомнения по поводу того, что светофоры включат даже к 18 января. Вот как они будут включаться, если 3 из 4 стоек светофора у дома №4 не оборудованы кнопками? В УГХ мне не поверили, что кнопок нет. Но я не нашел. Какая-то дискриминация жителей улицы. Если заработают светофоры, с четной стороны пешеходы смогут включить светофор, а с нечетной - нет.

На единственной опоре, где есть кнопка, она висит очень низко. Пользоваться ей смогут только трех-четырехлетние дети, в зависимости от степени упитанности. Взрослому человеку придется жамкать клавишу в полуприседе. Считать, в Пскове живут одни пигмеи - большая ошибка.

Со стороны поликлиники кнопка недоступна из-за сложенного снега

По итогам «тестовой» эксплуатации нового перекрестка можем сообщить следующее.

Смотрите также Можно ли съезжать с кольца из левой полосы: псковичи спорят о ПДД на примере полицейской автомашины

Первое. Нормы, по которым проектировали перекресток, похоже, придумывали узники какого-то подземного бункера, никогда не видевшие вживую грузовика с полуприцепом и автобус-сцепку. Любая проезжая часть в Пскове зимой автоматически уменьшается на метр - особенности уборки снега. Кстати, тротуары на перекрестке, кажется, забыли включить в список мест уборки.

Второе. Если нельзя было сделать дорогу шире, зачем оставили такое широкое кольцо? Будем ставить очередной памятник городу воинской славы, к которому никто не может подойти без риска для здоровья?

Третье. Парковка «елочкой» в кармане у «Пятерочки» мешает движению в правой полосе. Лужу вроде бы побороли с помощью лотка. Это только версия, окончательно сможем проверить только с наступлением хорошей оттепели.

Четвертое. Идея постепенного вымирания левых поворотов в городской среде любопытная, но при ближайшем рассмотрении оказывается профанацией. Да, теперь повернуть налево к домам на Индустриальной сразу нельзя из-за разделительной. Только иногда левая полоса все равно занята тем, кто при движении с кольца делает разворот к домам 1 и 3 по Индустриальной. Нечастый маневр, но встречается. Нельзя было втиснуть в проект хотя бы крохотную выделенную полосу для разворота, чтобы такие транспортные средства не занимали левую полосу?

Пятое. Не знаю к кому вопрос - к подрядчику, заказчику или автору проекта. Вот это сооружение из ящиков на столбе на фото так и должно выглядеть? Это просто очередная находка для вандалов, как штык солдата или фонари на набережной. Не хватает только приглашающей надписи «сломай меня». Почему все эти коммуникации торчат рядом с пешеходной дорожкой? Варламова на вас нет. Впрочем, чему удивляться, если на каждом втором псковском перекрестке пульт управления светофором практически открыт нараспашку.

При всех минусах реконструкции, основная цель достигнута. Пробки на перекрестке исчезли полностью. Проезд через перекресток стал А) удобным и Б) аварийно-опасным. При съезде с кольца надо постоянно смотреть в оба. Если съезжаешь из внешней полосы, может прилететь слева. А если двигаться из внутренней, можешь влететь в кого-то справа. Культуру движения по круговым перекресткам в Псков не завезли.

Смотрите также План «Б»

Что касается недоделанных светофоров, боюсь, они заработают нескоро. Дождемся ли мы, что петербургские «экспресс-строители» слезут со своей новогодней печки, чтобы приладить недостающие вызывные кнопки к светофорам?

Денис Бахтин