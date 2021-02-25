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Автосервис здорового человека

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - автосервис здорового человека.

От многих я слышу о том, что коронавирус испытал псковский бизнес на прочность. Кто-то перешел на новые рельсы, кто-то закрылся, кто-то подался в Интернет. На самом деле этот кризис - не первый и, конечно же, не последний в нашей жизни. В бизнесе ведь все просто, как у советских пионеров: тебе говорят «Будь готов!», и ты отвечаешь: «Всегда готов!» Иначе просто ничего не получится.

Автосервису FIT SERVICE в Пскове, совладельцем которого я являюсь, приходилось переживать кризисы не один раз. В 2018-м было очень нелегко, но мы выкарабкались. Но 2020-й, конечно, стал тем еще «экспириенсом». Сколько раз нам твердили о том, что иероглиф «кризис» в китайском языке означает не только «опасность», но и «возможность». На самом деле все не так красиво: кризис - это, скорее, про НЕ-возможность, про то, как ты преодолеваешь все преграды, и когда кажется, что все на пределе, ты получаешь максимум. Или минимум – предсказать исход нереально.

Выстраивая работу FIT SERVICE, мы меньше всего думали о кризисах – нам хотелось сделать качественный профессиональный сервис в городе, где настоящего автомобильного спеца днем с огнем поискать. Мы вкладывались в команду, в технологии, ориентировались на высокий уровень обслуживания – поэтому и остановили свой выбор на успешном франчайзинге. FIT SERVICE сегодня – это самая крупная сеть автосервисов в России: 245 мастерских в 123 населенных пунктах и 2 странах. За 2020 год сеть пополнилась 32 автосервисами - они открылись в 14 населенных пунктах. На 2021 год запланировано увеличить сеть до 291 автосервиса, а на 2025 - до 500 автосервисов.

За прошедший год более чем на треть выросла и клиентская база. Это 260747 новых клиентов, которые впервые обратились в автосервисы FIT SERVICE. На 48% увеличилось количество участников программы лояльности. В прошедшем году в FIT SERVICE зафиксировали в общей сложности 975000 заездов на ремонт автомобилей.

На сегодня в сети работает более 3000 специалистов. В рамках программы по улучшению условий работы для настоящих и будущих сотрудников FIT SERVICE задействовано новое направление - работа с учебными заведениями. Теперь отбор и обучение сотрудников на работу в автосервисы FIT SERVICE будет начинаться с позиции студента. Такие студенты будут получать стипендии от FIT SERVICE, а также обучаться и проходить практику в действующих автосервисах. Кстати, Псков - не исключение.

Думаю, вы уже видели новости о том, что именно в нашем городе работают лучшие автомеханики. Вдруг вы еще не в курсе: псковский автомеханик федеральной сети FIT SERVICE Олег Маховский по итогам 2020 года занял 1 место в конкурсе, в котором приняли участие порядка 2000 специалистов из России и Казахстана. Олег работает на Труда, 79б – звоните, записывайтесь. Другие наши сотрудники тоже не отстают от лидера: на федеральном уровне была отмечена работа двух псковских автосервисов, занявших 2-е и 3-е места из 245 на звание лучшего автосервиса сети FIT SERVICE. Наши земляки уступили лишь городу Новороссийску.

К слову, в успешных цифрах российской сети FIT SERVICE есть и заслуга псковичей. Наши продажи выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом. На 39% увеличилось количество постоянных клиентов, а всего услугами псковских автосервисов FIT SERVICE уже воспользовались 8674 автовладельца со дня открытия первого автосервиса. Уровень удовлетворенности клиентов услугами псковских автосервисов выше, чем в среднем по сети: он составил 96% за 2020 год. Заработные платы сотрудников выросли в среднем на 22,4% по сравнению с прошлым годом.

Мы только вошли во вкус этой игры, так что, естественно, строим планы. Например, активно ищем площадки для открытия еще двух автосервисов FIT SERVICE в Пскове – тогда общее число высокопрофессиональных мастерских в нашем городе вырастет до четырех. Псковская команда планирует открытие автосервисов FIT SERVICE и в других регионах на европейской части страны.

Мне очень понравилась фраза легендарного итальянского конструктора, предпринимателя и гонщика Энцо Феррари: «Единственные мои друзья, которым я верю до конца, — это автомобили». Действительно, вы можете слушать советы знакомых, можете даже пытаться самостоятельно освоить навыки автомастера на дому, но лучше всего просто прислушаться к тому, что говорит ваша машина. Приезжайте в FIT SERVICE - и вы услышите ее искреннее «спасибо»!



Артем Бовт

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

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