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Поехали постоим?

30.11.2022 17:41|ПсковКомментариев: 0

Простая, на первый взгляд, задача – добраться из точки А в точку Б становится все сложнее в Пскове. Улицы с односторонним движением плодятся с такой скоростью, что не успеваешь запоминать. Светофоры устанавливают пачками, настройки становятся все более мудреными.

На ноябрьском заседании комиссия по безопасности дорожного движения в Пскове взяла на карандаш организацию движения на улице Юбилейной возле новой школы №29. Заранее содрогаюсь – что вы там еще хотите придумать? Запретить остановку транспорта на Юбилейной от улицы Молодова до Красноармейской? Там пока никто не останавливается.

Воткнули новую школу в сложившийся микрорайон. Ок, сделано. Как мамки-папки будут подвозить школьников? Все же хорошо знают, как это бывает. Нормальных путей подвоза нет, толком не разъехаться. Парковок нет. Есть бесконечные очереди из машин, высаживающих бессчетное количество детей всевозможных возрастов, вплоть до призывного. А некоторых дюжих девиц, возможно, подвозят вовсе и не родители… Легкий транспортный коллапс, ругань. Бесконечная радость местных жителей, которые не могут уехать на работу. Теперь вот это всё поселится на Юбилейной и Госпитальной.

Парковка у школы сейчас выглядит так

Конкретные дома за новой школой ещё не закреплены. Из официальных заявлений понятно, что основной контингент будущих посетителей живет на улицах Шестака и Достовалова. Следовательно, мамам-папам-бабушкам по пути подвоза надо совершить на Юбилейной левый поворот. Ближайший возможный - у Дома офицеров. По данным «Яндекс-карт», от перекрестка с Достовалова до разворота - примерно 1,5 км, от разворота до поворота к парковке - 720 метров. Всего 2,34 км, из которых больше 1,4 - своеобразная «плата за безопасность» (плата временем, бензином, нервами). Не будем забывать: придется разворачиваться на магистральной улице в утренние часы. А перед этим хорошенько постоять.

Строители прокладывали примыкание к Юбилейной, через которое на строительную площадку заезжала техника. Очевидно, что парадных ворот здесь не будет, машины сюда явно не пустят. У родителей будет огромный соблазн остановить машину на Юбилейной в правой полосе и высадить ребенка. Конечно, при условии, что хватит терпения проехать по Юбилейной и развернуться у Дома офицеров. Или проехать по маршруту Рижский - Горького - Молодова. Спасибо, что не через Запсковье. Бороться с минутной парковкой фотовидеофиксацией будет тяжело. Правила фиксации требуют сделать фото дважды в течение пяти минут, а самый толстый школяр с пудовым рюкзаком выберется с заднего сиденья за минуту. Живые инспекторы ГИБДД сюда не наездятся, по утрам хватает забот с другими дураками.

Сомневаюсь, что высадка детей на Юбилейной будет массовой. Во-первых, это надо еще добраться. Кому-то проще будет «выкинуть» ребенка на автобусной остановке. А во-вторых, детей стараются высаживать ближе к воротам. Калитки имеются со стороны парковки и со стороны многоэтажек на Госпитальной. Главным центром притяжения станет парковка между Very Well café и пришкольной территорией. Не сильно большая, но в других школах и такой нет. Три машиноместа выделены для инвалидов, из чего можно сделать вывод о примерной емкости в 30 парковочных мест. Дело, конечно, не в размере парковки. Главный вопрос: как туда попасть в принципе?

Уверен, многие выберут самый простой путь. С Юбилейной повернут на Красноармейскую, где на одной стороне остановка запрещена полностью, на другой – по нечетным дням. Дальше варианты. Либо высаживаем пассажира, он дальше идет пешком. Что маловероятно, учитывая привычку доставить любимое дитятко к самому крыльцу. Либо везём непосредственно к школьной калитке через дворы на Госпитальной/ Красноармейской. Правила дорожного движения запрещают сквозной проезд по дворовой территории, но кого это останавливает? К слову, технический проезд для обслуживания находится со стороны Госпитальной, а подобраться без нарушения ПДД туда можно с Петровской.

Технический проезд с Госпитальной

Какие есть еще варианты? Перенести школу в нормальное место. Их несколько.

Первый вариант – новый светофор на Юбилейной в транспортном исполнении, а-ля поворот к «Ленте» на Рижском,только к школе. Отдельная стрелка для поворота налево, из левой полосы движение возможно налево (и прямо), правая только прямо и всегда горит зеленый сигнал. Пешеходам светофор не нужен, у них есть прекрасные регулируемые переходы в других местах.

Если левую полосу отдать для поворота к школе, представляете, что будет в правой? Их всего две, полгорода едет утром на работу по Юбилейной. Светофор должен быть не просто «умный», а гениальный. Уметь отключаться по выходным, на каникулах, и в дневное время. Что-то из серии научной фантастики. Нет, не годится.

Второй вариант - выделенная полоса для поворота налево к школе. К четырем полосам добавляется пятая. Живой пример - перекресток Юбилейной и Мирной. Сомневаюсь, что ГИБДД согласится с организацией нового левого поворота без светофора. Не только из-за Венской конвенции. А потому что в каждой поворачивающей к школе машине будет ребенок, а есть такая вещь как показатели детского травматизма. Забыли.

Третий вариант (в порядке бредовых предложений) - устройство перекрестка с круговым движением. Все эти варианты строятся на хрупком допущении: что на Юбилейной может появиться еще один левый поворот. А ведь уже есть возможность повернуть на Красноармейскую.

Остается четвертый вариант - «попустительский». Ничего не делать. Чем больше об этом думаю, тем больше мне нравится эта идея. Нет, ну а что? У псковских водителей сохраняется психология пешехода. Многие едут к цели самой короткой дорогой. При этом забывают про свое моторизованное преимущество. Самая короткая дорога не значит самая быстрая. Всегда есть альтернативные объездные пути. Да, обычно они извилистые и ухабистые. Надо немножечко выйти из зоны комфорта.

Поэтому не стоит облегчать жизнь водителям, пусть сами справляются с новыми логистическими трудностями. Кто-то вообще не поедет и отправит ребенка в новую школу №29 пешком. В сложившейся ситуации это самый достойный вариант поведения. Мне вообще нравится мысль, что не вмешиваться в организацию дорожного движения новыми схемами и новациями – самый эффективный способ навести порядок. Остается решить только один вопрос. Что отвечать возмущенным жителям Красноармейской и Госпитальной, когда все начнётся? Время есть до сентября.

Денис Бахтин

Теги: #БДД #новая школа #дорожное движение #улица Юбилейная #улица Госпитальная
Источник: Псковская Лента Новостей
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