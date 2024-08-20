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АвтоМир / Автоблоги

Нормально же ездили, кому мешало?

20.08.2024 16:58|ПсковКомментариев: 0

В августе состоялось очередное заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове. Глобально ничего не меняется, специалисты разбирают проблемные вопросы. А вот оценивать их работу можно по-разному.

Автомобилисты могут считать, что все решения в сфере организации движения в Пскове сводятся к одним запретам и ограничениям. Но можно увидеть и другое: желание навести порядок с хаотичной парковкой, понимание, что на дороге нужно учитывать интересы не только частного транспорта. Есть еще и общественный транспорт, велосипедисты.

 

Отклоняются откровенно неудачные обращения. Отказано в установке светофора на пешеходном переходе через улицу Ижорского батальона у дома №13. Слишком много неосветофоренных переходов на четырёхполосных дорогах.

Подтверждены ранее принятые решения (в формате доклада об исполнении ранее принятых решений).

На улице Герцена восстановят разметку велодорожки. Воскрешение запланировано «до конца 3 квартала», подрядчик обещает выполнить работы до конца августа. Верится не очень. Разметки турбокругов на площадях Победы и Героев-десантников тоже планировали в первую очередь, а получилось долго.

На перекрестке Рижский проспект – Юбилейная установят дополнительные секции бело-лунного мерцания (в связи с наездом на пешехода). Особого толка это не принесет, кроме галочек в отчетах о предпринятых мерах. Если пьяный водитель не видит обычные сигналы светофора, что даст мигающая лунная секция?

На улице Школьной восстановят одностороннее движение. Срок выполнения – опять III квартал.

Планируется устройство островка безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Яна Фабрициуса у перекрестка с улицей Металлистов. Можно рассматривать это как хорошую альтернативу установке светофора. Главное сделать островок хорошо заметным.

По полосам

Будет упорядочено движение транспорта с улицы Звёздной на перекрёстке с улицей Труда. Сейчас на Звездной от улицы Юности к улице Труда имеется две полосы. Какой-то бдительный гражданин нажаловался на аварийные ситуации, когда транспорт движется по Звездной через перекресток с двух полос, а потом перестраивается в одну.

Городские специалисты по безопасности решили установить знак направления движения по полосам в сочетании с дорожной разметкой. При движении по Звездной со стороны улицы Юности из левой полосы можно будет двигаться только налево. Из правой полосы будет разрешено движение направо и прямо.

Принято решение абсолютно не соответствует сложившейся практике. Все должно быть наоборот: в правой полосе всегда много поворачивающих направо, а в левой обычно свободнее. Принятый официальный вариант приведет к удлинению очереди на поворот направо. Стоять будут дольше, а левая полоса будет свободная. Кому сделали хорошо? Следующим этапом будут жалобы на парковку с торца дома №1 по Энтузиастов. Нормально же ездили, кому мешало?

В Пскове еще много перекрёстков, где движение прямо из двух полос идет в одну и где нет знаков движения по полосам, Гражданская перед Октябрьским, Петровская перед Рижским.

Объективная реальность такова, что из-за вала работы городским службам просто некогда заниматься планомерной работой. Они успевают вести точечную работу по конкретным обращениям людей, которым мешают люди, движущиеся в соседней полосе чуть быстрее. А на всесторонний анализ времени нет. Почему еще не создан муниципальный центр организации дорожного движения? Движение все активнее с каждым годом. Все городские перекрестки давно пора проверить на предмет установки знаков движения по полосам.

На улице Горького гостей города ждут неприятные сюрпризы. В пятницу на перекрестке передо мной кроссовер на белорусских номерах проехал перекрёсток с Люксембург из левой полосы. Знаков направления движения по полосам нет, стрелок на асфальте не видно. Иногородний водитель запросто оказывается на встречной полосе. Почему бы комиссии не заняться этим?

Переезд пешеходного перехода на Алмазной

А вы знали, что в Пскове есть частные пешеходные переходы? Оказывается, бывает и такое. Решено изменить расположение одного из нерегулируемых пешеходных переходов на улице Алмазной. Рабочая группа рассматривала с выездом на место обращение об изменении дорожной разметки в районе завода ЖБИ-1. Будет проведен демонтаж пешеходного перехода и изменение дорожной разметки для возможности заезда работников ЖБИ на парковку. Руководству предприятия рекомендовано рассмотреть перемещение места расположения перехода со сдвигом в сторону улицы Поземского.

Примечательно, что пешеходный переход появился осенью 2023 года после ремонта проезжей части улицы Алмазной. Он как-то очень долго одевался в дорожные знаки – с одной стороны висел, а с другой – нет.

Парковочные потери

Если кто-то решит составить энциклопедию принятых в Пскове решений в сфере безопасности дорожного движения, предполагаю, что она будет издана в 10 томах. Первые девять будут посвящены всевозможным запретам. Если серьезно, конечно не девять, а восемь. В девятом будут разные отказы по обращениям. Например, о легализации парковки «елочкой» на Петровской возле детской поликлиники. Никто не решился, хотя явление благополучно существует который год. Десятый том будет содержать сведения об оборудовании парковочных мест для инвалидов. Принятых решений об организации парковок я не припомню за последнее время.

Разве что попытки организации специальных парковок для туристических автобусов. По ощущениям, «бронирование» правой полосы на улице Карла Маркса для габаритного транспорта воспринимается как должное. Отношение общественности к этому решению формулируется примерно как «А что вообще изменилось, они и так там стоят?».

Второе «парковочное» направление – запрет на стоянку в нагруженных местах. Этим летом точкой напряжения стал парк-пляж «Воздух». Происходит закономерный конфликт между посетителями и жителями. Местные просят ограничить стоянку автотранспорта в районе улицы Старо-Корытовская дорога и Центра лечебной педагогики детей инвалидов. Заявители (среди подписавших обращений есть несколько небезызвестных в Пскове фамилий) подготовились основательно. В обращении сослались на результаты контрольного выезда пожарных автомашин. В случае ЧП при существующем парковочном беспорядке транспорт не сможет подъехать к домам. Ширина проезда составляет 3,4 метра. В районе съезда к центру лечебной педагогики на улице Райниса установят запрещающие парковку дорожные знаки. Правда, с учетом темпов установки дорожных знаков острая необходимость в них скоро отпадет.

 

Третье направление – изгнание паркунов с центральных улиц. Можно только приветствовать удаление одного из последних очагов стихийной парковки на Октябрьском проспекте от Иркутского переулка до улицы Гагарина. Раньше машинкам можно было стоять только с 4.00 до 8.00, для обеспечения возможности уборки улицы. Отдельные граждане нередко парковались в полосе, предназначенной для поворота на улицу Гагарина. Это неправильно и вынуждало водителей пересекать сплошные разделительные линии. Предположительно от нововведения страдают только сотрудники областного УМВД. Возможностей для парковки у них все меньше. С парковки «Простории» их изгнали, с Октябрьского выпроводили, а в Иркутском переулке все не поместятся.

На последнем заседании рабочей группы обсуждалось еще одно место вероятного запрета на парковку – на улице Юбилейной, участок от Коммунальной до Кузбасской дивизии. Сейчас там нельзя парковаться ночью по средам для уборки улицы.

Автомашины припаркованы «елочкой», что создает помехи в движении, в том числе общественному транспорту. Нередко заняты места в кармане у посадочной площадки, автобусам приходится останавливаться для посадки пассажиров под углом к краю проезжей части.

В случае принятия запрета практически гарантировано общественное возмущение, несмотря на имеющееся свободное пространство на другой стороне Юбилейной - целая парковка торгового комплекса. Уверен, авторы запрета останутся непонятыми широкими народными массами. Дорога на Юбилейной широкая, трех полос достаточно. Почему просто не определить способ парковки параллельно краю проезжей части? Обустройство 3-4 парковочных мест для инвалидов у дома 87-а по Юбилейной (библиотека) никак не компенсирует потерю. Такое решение рассматривалось рабочей группой в августе, возражений не вызвало.

У домов 89 и 93 по Юбилейной паркуются не только местные жители. За красными девятиэтажками скрываются областная стоматология, перинатальный центр, диагностическое отделение городской поликлиники. Посетители этих заведений могут найти машиноместо за детской областной больницей и у банно-прачечного комбината. Но это далеко.

Парковки возле псковских медицинских учреждений - это отдельная больная тема. И она не лечится даже реконструкцией – смотрим пример перинатального центра. Парковка есть, но не для нас (а ведь обещали «лучше, чем в Эстонии»). А у нас детей с пеленок приучают парковаться на газоне. Есть серьезные вопросы к организации подвоза детей в детскую областную больницу. Речь про случаи, когда ребенок не может идти сам. Ответственные всегда находят простые ответы на них: везде все хорошо, если надо берите каталки в приемном покое. Аргумент, что в экстремальных ситуациях родитель просто бросит машину мне кажется странным. Было бы где бросать, а ведь есть и другие пациенты. Например, госпитализированные по «скорой».

А если возвращаться к запрету стоянки на участке Юбилейной от Коммунальной до Кузбасской дивизии, больше всего меня интересует ответ на вопрос: а куда все девают машины по средам ночью?

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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