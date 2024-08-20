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АвтоМир / Автоблоги

Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове

31.08.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

Где в Пскове можно взять прицеп для легкового автомобиля? Сколько стоит новый и бэушный прицеп? Сколько стоит аренда прицепа на сутки? Мы нашли ответы на эти вопросы, изучили имеющиеся предложения на рынке аренды и немного поудивлялись особенностям продажи прицепов в Пскове.

 

Зачем нужен прицеп?

Не торопитесь отвечать на этот вроде бы банальный вопрос. Счастливые обладатели этого «автогаджета» запросто могут позволить себе перевозку крупногабаритной мебели и бытовой техники; досок и других материалов для ремонта в квартире либо стройматериалов для дачи. Прекрасно подойдет для транспортировки рассады для огорода, саженцев для дачи или осеннего урожая картошки. Вы же не хотите чистить багажник после перевозки мешков с картошкой?

В прицеп можно уложить резину для поездки на шиномонтаж. Нет, ну а что? Не у всех полный комплект колес влезает в багажник. Более редкие вариации использования: перевозка ульев, квадроциклов, снегоходов, организация турпоходов. Кто-то использует для торговли.

Наличие прицепа позволяет получать больше удовольствия от активного образа жизни. С ним можно доставить к месту назначения лодку, катер или гидроцикл. Туристам и путешественникам проще и комфортнее покорять мир. Можно сложить все, что нужно для похода в прицеп, и не забивать весь багажник с салоном, чтобы потом ютиться в незанятом пространстве автомобиля.

Какие возможности есть для аренды в Пскове

Список мест проката прицепов не является исчерпывающим, приводится для ознакомления с порядком цен.

Прокат60.Ру

В описании сообщается, что, воспользовавшись услугой проката прицепа, вы сможете сами осуществить переезд, доставку стройматериалов в любое удобное время, ни от кого не завися. К прицепу прилагаются необходимые документы: свидетельство о регистрации, договор аренды.

Стоимость аренды:
700 руб. 10 и более суток
800 руб. 3 - 10 суток
900 руб. 1 - 2 суток

Месторасположение проката на сайте не указано. Зато есть услуга: доставка прицепа в любую точку Пскова за 200 рублей. Что интересно, там же можно арендовать строительный пылесос или бетономешалку в Пскове.

Объявления о сдаче в аренду прицепов есть на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Прицеп в apeнду. Kaтeгория прав «B». Борта открывaютcя и мoжнo пepeвозить бoлee длинные прeдмeты. Грузoподъёмнoсть 500 кг», - сообщается в описании.

Стоимocть apeнды 800 рублей зa сутки. Двa дня - 700 рублей за сутки. Oт тpёx дней и бoлeе стоимocть 600 рублей за cутки. Залoг 3000 pублей. Для аpенды прицепa составляется договор. Для договора необходимо при себе иметь паспорт с постоянной пропиской в Псковской области.

Мотоцентр «Мастер» (Алмазная, 1). Аренда бортового прицепа обойдется в 1500-2000 рублей в сутки. Указан и режим работы мотоцентра: Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00 Сб. с 10.00 до 16.00. Подразумевается относительно свободный график работы арендатора, раз вечером туда не попасть.

Еще в одном объявлении на «Авито» цена зависит от размера, грузоподъёмности.

Например: 2,5х1,25x0,6, ceрый тeнт, грузoподъемнoсть 750 кг, кат «В».

1 сутки - 600 р/сутки, двое суток - 500р/сутки, трое суток - 400р/сутки.

А вот прицеп 3,5х1,5х1,5, синий тент с динaмичеcким уклоном, c cиcтeмoй сaмocвaлa, гpузоподъемность 750 кг, кат «B» обойдется уже дороже.

1 cутки - 1000p/cутки, двoe cуток - 900p/cутки, тpое cутoк - 800р/cутки.

При оформлении заключается договор аренды (нужен паспорт и права), залог 2000 рублей, прицеп выдается и должен вернуться чистым.

Теперь поговорим про покупку

На том же сайте бесплатных объявлений одним из первых бросается в глаза объявление о продаже прицепа ЛАВ-81011ВВ с болтовой рамой. Размеры кузова 2х1,22х,0,35, за 59 тыс. рублей. Причем по моделям с нужными покупателю размерами продавец может проконсультировать по телефону или в сообщениях.

На сайте производителя прицеп стоит ровно те же 59 000 рублей. Какой смысл покупать у частника новый прицеп, если можно взять по гарантии от производителя? Что интересно, в тексте объявления присутствует фраза: «Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низкой цены». Это далеко не единственный пример, когда цена бывшего в употреблении прицепа выше, чем аналогичного нового.

Есть и другая крайность – самодельный или изношенный товар. Например: самостоятельно изготовленный прицеп из металлических уголков за 10 000 рублей. Встречается очень много объявлений без документов, что практически обещает владельцу некоторые сложности на дороге.

Как рассказали в Госавтоинспекции Пскова, при отсутствии документов, как и в случае с автомобилем, оформляется задержание, прицеп помещается на штрафстоянку. Оттуда его может забрать собственник. Но конкретно в Пскове такие случаи довольно редкие. Видимо, стараются не попадаться.

Псковичи, которые искали прицеп по объявлениям, отмечают очень небольшой выбор предложений. Это видно по количеству объявлений в сервисе бесплатных объявлений. Есть две полярные группы, две крайности. Нижний сегмент – «бомж»-вариант, самодельный прицеп без документов. И варианты «премиум», стоимостью 150 тыс. рублей и выше. Разброс по возрасту от 40-летних до абсолютного новья.

Что меня немного веселит в объявлениях о продаже прицепов, это фразы «с колесами и без». При покупке машины такого не бывает. А если приобретаете прицепчик, можно сэкономить на резине. Если у вас в гараже валяются пара-тройка лишних колес, почем бы их не использовать? Экономия в районе 5000 за колесо.

Как и с поисками автомашины, при выборе прицепа сложности вызывает покупка среднего варианта – подержанного в меру, в нормальную цену и с документами. Хорошие варианты исчезают быстро. Скорее всего, придется ехать за желанной покупкой в один из райцентров Псковской области или соседние регионы.

Денис Бахтин, иллюстрация создана нейросетью

Теги: #авто
Источник: Псковская Лента Новостей
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