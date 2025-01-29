←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автоблоги 29.01.2025 10:341 ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове 31.01.2025 13:490 Доработать напильником 29.01.2025 10:341 ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове 27.01.2025 11:280 ТОП-20 самых запомнившихся ДТП 2024 года в Пскове и области 28.12.2024 18:105 Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной ожидается в 2025 году 23.12.2024 11:113 Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть?
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Доработать напильником

31.01.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

Любите российские сериалы? В целом ответ неважен. Можно любить, можно не любить, но мы в них живем. Прямо сейчас идет показ очередного сезона под названием «Сделаем круговой перекресток Инженерной и Индустриальной безопасным» (прокатное название - «Нетихое место»).

 

Иллюстрация: нейросети

Краткое содержание: группа (стая) товарищей держит в страхе население небольшого городка, терроризирует немногочисленных представителей адекватного водительского сообщества. Автомобильные зомби тотально игнорируют правила дорожного движения, совершая постоянные дерзкие покушения на выезд с кругового перекрестка из внутренней полосы. Есть ли у них рога, сейчас не так важно, но признаки стадного поведения присутствуют.

Немногочисленные законопослушные водители страдают от хулиганов. Причем злодеи не просто творят дичь, но и периодически выступают в соцсетях, подкрепляя свои бесчинства теоретически с помощью концептуальных обоснований. Основные тезисы таковы:

- Даже не смейте запрещать двигаться по левой внутренней полосе на круговом движении;

- Все, кто продолжает движение по внешней полосе кольца, - «подонки» и «негодяи»;

- Все, кто стоит в правой полосе перед въездом на круговой перекресток, когда есть свободная левая - бесполезные «ждуны» (отчасти это правда, но потом нужно перестраиваться);

Бесчисленные моторизированные бандиты промышляют всем, чем можно: обгоняют, подрезают, не уступают, беспардонно перестраиваются без поворотников, игнорируют светофоры, стартуют и завершают на «глубокий» красный. Немногочисленные служители порядка не в силах оседлать растущий поток непотребств.

Дать отпор бессовестным негодяям пытается небольшая группа отважных пассионариев (как правило, им положено по должности, иногда по велению души), объединенная под брендом «межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения». В прошлой, декабрьской серии депутат городской Думы Денис Иванов потребовал расширить полосы на перекрестке Инженерной - Индустриальной и нашел поддержку в ГИБДД и администрации города. Реализация этого процесса по объективным причинам затягивается. В ожидании полезных нововведений наши герои решили не сидеть сложа руки и сделать еще что-нибудь.

Небольшая особенность сериала: зрители одновременно являются действующими лицами, потому что снимается в нем весь город.

В последней показанной серии под названием «Нет предела совершенству» спланирован очередной этап борьбы за правду: будет скорректирована схема организации движения на круговом перекрёстке улиц Инженерной - Индустриальной.

С самого момента создания перекрёстка с круговым движением идут нескончаемые дебаты на тему: как сделать лучше, безопаснее, веселее. Решено извести «внутряшек», поворачивающих направо из внутренней полосы с помощью дуста специальной разметки. Предполагается сузить съезды с кругового перекрестка, убрав левую полосу и оставив только правую. Дополнительно нанести сплошную линию разметки напротив съезда. Новацию опробуют на трех перекрестках. Инженерная - Индустриальная, Поземского - Труда (съезд в сторону перекрестка с Набат, это решение уже принимали раньше, сейчас его «затвердили») и заодно на Кузбасской у «Акваполиса».

В списке почему-то нет второго кругового пересечения Кузбасской, где наблюдается хаотичное перемещение: из положения «крайнее справа» едут в сторону Юбилейной, а из «крайне слева» - на Западную. Там все видео ДТП как под копирку, можно даже обозначить разметкой приготовленное «место для столкновения».

В следующей серии (она называется «Благостные пожелания на асфальте») будем ждать приезда опытных наймитов с «волшебной» таблеткой разметкой. Обычно контракт разыгрывают где-то в апреле, а сами работы начинаются в мае-июне. Опытные горожане сразу вспомнят прошлый сезон, когда попались весьма неторопливые разметчики. Муниципалам приходилось постоянно подгонять и понукать. Поэтому нововведения увидим в лучшем случае где-нибудь в июне.

Дальнейший ход развития событий легко предугадывается опытными зрителями (они же участники действия). Приготовьтесь, сейчас будет спойлер!

Совершенно «неожиданно» выяснится, что разметка и дорожные знаки мало кого интересуют и плохо останавливают «внутряшек». Возможны единичные случаи привлечения к ответственности за пренебрежение разметкой, но разовый «отстрел» отдельных особей всю стаю не остановит.

Остается только понять муниципалитет: других способов повлиять на ситуацию пока нет. На помощь могли бы прийти камеры фотовидеофиксации, но ими распоряжается область, все они задействованы на более жарких дорожных «фронтах». Здесь надо напомнить, что в последних учетных ДТП на пересечении Инженерной - Индустриальной пострадавшими были пешеходы. Вряд ли камеры дадут на такую «ерунду» как простые технические столкновения.

Нужен любимый в нашем городе «творческий подход». В голову приходят несколько вариантов, как победить проблему: бетонные блоки, столбики. Наконец, обученный человек с дробовиком. Возможно, этому городу нужен ночной супергерой, раскладывающий битое стекло/ рассыпающий гвозди таким образом, чтобы при съезде с круга все жались правее. К сожалению, большая часть «творческих» вариантов административно или уголовно наказуема. Можно подождать, пока образуются ямы в покрытии на съезде в левой полосе и потом тянуть с ремонтом. Если серьезно, есть цивилизованные примеры межполосного «плинтуса» в Тарту. Который одновременно выполняет функцию разметки и не пущает, куда не надо.

Поэтому в следующей очередной увлекательной серии мы будем искать ответы на вопрос «что делать дальше?». Строго говоря, ответ на вопрос должны были дать проектировщики на этапе создания. Им даже платят деньги за это. А сейчас кому-то приходится дорабатывать проект «напильником».

Любой проект реконструкции дороги, помимо количества выпадающих осадков и чертежей, должен содержать специальный раздел «Защита от дорожных дурней». Нужно заранее предугадывать местные поведенческие привычки особенности водителей. Дорожные знаки должны быть простенькие, на уровне первого-второго класса. Вот как направления движения полос площади Победы - такое не надо. Никто ничего не понимает, едет, как хочет. Дорожные развязки – максимально упрощенные. Изменения главной дороги не надо. Знак «кирпич» должен быть изогнутый для лучшей видимости. А на дороге с односторонним движением должна быть надпись разметкой «Куда ты едешь, дура», читаемая только при движении в неверном направлении.

Ещё через серию окажется, что муниципалитет не может владеть камерами фотовидеофиксации, потому что это региональные полномочия или что-нибудь в этом роде. И останется единственный вариант: сузить полосы физически. Но я все-таки голосую за вариант «как в Тарту». И плевать если он не по ГОСТу.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2237 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
31.01.2025, 14:090 Пешехода сбил водитель автомобиля Mazda в Великих Луках 31.01.2025, 14:080 Норматив по парковкам в новых микрорайонах Пскова планируется увеличить — Дмитрий Барабанов 31.01.2025, 13:490 Доработать напильником 30.01.2025, 18:280 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове при повороте налево с двух полос
30.01.2025, 16:230 Пьяный водитель Lifan в Печорах чуть не сбил памятник Архистратигу Михаилу 30.01.2025, 15:220 Рейсовый автобус наехал на BMW в Пскове 30.01.2025, 12:370 Автобус и «Газель» столкнулись на Четырех углах в Пскове 30.01.2025, 12:310 В Пскове проводится процессуальная проверка в отношении водителя, причинившего травмы сотруднику ДПС
30.01.2025, 11:500 Более 80 км дорог и 9 мостов отремонтируют в Псковской области по новому нацпроекту 30.01.2025, 10:007 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными? 29.01.2025, 17:210 На ремонт улицы Леона Поземского в Пскове могут выделить свыше 300 млн рублей 29.01.2025, 16:410 Автобус столкнулся с машиной на Ольгинском мосту в Пскове
29.01.2025, 16:290 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 января 29.01.2025, 15:300 Водитель Peugeot «пропахал» газон и выехал на тротуар в Пскове. ФОТО 29.01.2025, 15:070 «Росавтодор» отметил снижение на 7,1% числа ДТП на федеральных трассах 29.01.2025, 13:160 ГАИ опровергла слухи о массовом аннулировании регистрации машин
29.01.2025, 12:490 Пенсионера на велосипеде сбил водитель ВАЗа в Великих Луках 29.01.2025, 11:182 Пешеходный переход могут оборудовать на пересечении набережной и Рижского проспекта в Пскове 29.01.2025, 11:050 Стоянку автомобилей ограничат на улице Максима Горького в Пскове 29.01.2025, 10:512 Разметку изменят на круговом перекрестке на улице Инженерной в Пскове
29.01.2025, 10:341 ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове 29.01.2025, 10:270 Пешеходный переход может появиться возле дома №134 на улице Инженерной в Пскове 29.01.2025, 10:070 Светофор установят на улице Декабриста Пущина в Пскове  29.01.2025, 07:300 Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорог в Великих Луках
28.01.2025, 21:550 Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе 28.01.2025, 21:190 Судебные приставы Псковской области взыскали более 8,4 млн рублей с пьяных водителей 28.01.2025, 20:400 Президент призвал пересадить чиновников на российские автомобили 28.01.2025, 19:420 ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Некрасова в Пскове
28.01.2025, 17:180 Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33% 28.01.2025, 17:021 Два человека пострадали при столкновении двух машин на улице Чудской в Пскове 28.01.2025, 16:220 Мужчина упал под колеса автомобиля на остановке «Торговый центр» в Пскове 28.01.2025, 15:400 ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Юбилейной в Пскове
28.01.2025, 15:080 Состояние единственного выжившего в ДТП в Гдове остается без изменений 28.01.2025, 14:200 ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП 28.01.2025, 10:570 Последствия ночного ДТП устраняют на улице Труда в Пскове 28.01.2025, 10:370 Более 270 псковских водителей наказали за тонировку стекол автомобиля с начала года
28.01.2025, 10:190 Ремонт проездов вдоль домов №1 и №9 на улице Алтаева в Пскове начнется весной 28.01.2025, 10:100 Пассажир попал в реанимацию после столкновения Audi-100 с опорой освещения в Пскове 28.01.2025, 00:481 Автомобиль снес фонарный столб на улице Труда в Пскове 27.01.2025, 22:590 В Пскове водитель «Инфинити» собрал тройное ДТП на улице Юбилейной. ФОТО
27.01.2025, 21:380 Возгорание машины на мосту Александра Невского в Пскове попало на видео 27.01.2025, 20:560 Автомобиль загорелся на мосту Александра Невского в Пскове 27.01.2025, 17:490 Водитель Mazda разъезжал в нетрезвом виде по Пскову 27.01.2025, 17:240 В Пскове на улице Вокзальной Peugeot перестроился в Renault. ВИДЕО
27.01.2025, 16:181 «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома. ВИДЕО 27.01.2025, 14:160 Автомойку в Великих Луках запретили использовать из-за загрязнения ручья 27.01.2025, 13:360 15 человек травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 27.01.2025, 12:450 Автобусный рейс по маршруту «Себеж — Москва» будет отменён по вторникам до конца февраля
27.01.2025, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома 27.01.2025, 11:280 ТОП-20 самых запомнившихся ДТП 2024 года в Пскове и области 27.01.2025, 10:422 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Чудской в Пскове 27.01.2025, 09:510 Mercedes горел в себежской деревне Бурачки
27.01.2025, 09:410 В Пскове пока не будут возвращать «призрачный» пешеходный переход на улице Алмазной 27.01.2025, 09:300 Почему стоит выбрать автомобили OMODA 27.01.2025, 08:200 Фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов 26.01.2025, 21:180 Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей
25.01.2025, 16:400 Водитель автомобиля Honda разъезжал в нетрезвом виде по Новосокольническому району 25.01.2025, 14:570 ДТП произошло на перекрестке улиц Вокзальной и 23 июля в Пскове 25.01.2025, 14:380 Niva и Lada столкнулись на улице Киселева в Пскове 24.01.2025, 17:050 Движение транспорта ограничат на улице Некрасова в Пскове с 27 января
24.01.2025, 16:330 Дорога в гдовскую деревню Блянск не соответствует требованиям законодательства – прокуратура 24.01.2025, 15:591 Жителей Пскова призвали сообщать о некорректной работе светофоров 24.01.2025, 15:280 Четыре человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе 24.01.2025, 13:220 Lada Granta и Chevrolet столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове
24.01.2025, 11:350 Фотофакт: Haval оказался в кювете на дороге Писковичи — Задолье 24.01.2025, 10:370 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 24.01.2025, 08:200 Россияне взяли рекордные 2 триллиона автокредитов в прошлом году 23.01.2025, 21:390 Volvo и Niva столкнулись в Куньинском районе
23.01.2025, 20:410 Два автомобиля столкнулись во дворе дома на улице Балтийской в Пскове 23.01.2025, 17:420 Прокуратура организовала проверку по поводу затопленных дорог в Псковской области 23.01.2025, 17:240 Дорога раскололась напополам в Стругах Красных 23.01.2025, 16:331 Движение на нескольких участках трассы «Р-23» ограничат 24 января
23.01.2025, 16:190 Новые Lada Granta получили трое псковичей, пострадавшие на производстве 23.01.2025, 14:000 Дорогу к гдовской деревне Блянск затопило из-за разлившейся реки Желча 23.01.2025, 13:270 Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до 31 января 23.01.2025, 12:110 Великолучанин оплатил штрафы на 850 тысяч рублей после запрета водить автомобиль
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.