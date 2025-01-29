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Доработать напильником

Любите российские сериалы? В целом ответ неважен. Можно любить, можно не любить, но мы в них живем. Прямо сейчас идет показ очередного сезона под названием «Сделаем круговой перекресток Инженерной и Индустриальной безопасным» (прокатное название - «Нетихое место»).

Иллюстрация: нейросети

Краткое содержание: группа (стая) товарищей держит в страхе население небольшого городка, терроризирует немногочисленных представителей адекватного водительского сообщества. Автомобильные зомби тотально игнорируют правила дорожного движения, совершая постоянные дерзкие покушения на выезд с кругового перекрестка из внутренней полосы. Есть ли у них рога, сейчас не так важно, но признаки стадного поведения присутствуют.

Немногочисленные законопослушные водители страдают от хулиганов. Причем злодеи не просто творят дичь, но и периодически выступают в соцсетях, подкрепляя свои бесчинства теоретически с помощью концептуальных обоснований. Основные тезисы таковы:

- Даже не смейте запрещать двигаться по левой внутренней полосе на круговом движении;

- Все, кто продолжает движение по внешней полосе кольца, - «подонки» и «негодяи»;

- Все, кто стоит в правой полосе перед въездом на круговой перекресток, когда есть свободная левая - бесполезные «ждуны» (отчасти это правда, но потом нужно перестраиваться);

Бесчисленные моторизированные бандиты промышляют всем, чем можно: обгоняют, подрезают, не уступают, беспардонно перестраиваются без поворотников, игнорируют светофоры, стартуют и завершают на «глубокий» красный. Немногочисленные служители порядка не в силах оседлать растущий поток непотребств.

Дать отпор бессовестным негодяям пытается небольшая группа отважных пассионариев (как правило, им положено по должности, иногда по велению души), объединенная под брендом «межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения». В прошлой, декабрьской серии депутат городской Думы Денис Иванов потребовал расширить полосы на перекрестке Инженерной - Индустриальной и нашел поддержку в ГИБДД и администрации города. Реализация этого процесса по объективным причинам затягивается. В ожидании полезных нововведений наши герои решили не сидеть сложа руки и сделать еще что-нибудь.

Небольшая особенность сериала: зрители одновременно являются действующими лицами, потому что снимается в нем весь город.

В последней показанной серии под названием «Нет предела совершенству» спланирован очередной этап борьбы за правду: будет скорректирована схема организации движения на круговом перекрёстке улиц Инженерной - Индустриальной.

С самого момента создания перекрёстка с круговым движением идут нескончаемые дебаты на тему: как сделать лучше, безопаснее, веселее. Решено извести «внутряшек», поворачивающих направо из внутренней полосы с помощью дуста специальной разметки. Предполагается сузить съезды с кругового перекрестка, убрав левую полосу и оставив только правую. Дополнительно нанести сплошную линию разметки напротив съезда. Новацию опробуют на трех перекрестках. Инженерная - Индустриальная, Поземского - Труда (съезд в сторону перекрестка с Набат, это решение уже принимали раньше, сейчас его «затвердили») и заодно на Кузбасской у «Акваполиса».

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В списке почему-то нет второго кругового пересечения Кузбасской, где наблюдается хаотичное перемещение: из положения «крайнее справа» едут в сторону Юбилейной, а из «крайне слева» - на Западную. Там все видео ДТП как под копирку, можно даже обозначить разметкой приготовленное «место для столкновения».

В следующей серии (она называется «Благостные пожелания на асфальте») будем ждать приезда опытных наймитов с «волшебной» таблеткой разметкой. Обычно контракт разыгрывают где-то в апреле, а сами работы начинаются в мае-июне. Опытные горожане сразу вспомнят прошлый сезон, когда попались весьма неторопливые разметчики. Муниципалам приходилось постоянно подгонять и понукать. Поэтому нововведения увидим в лучшем случае где-нибудь в июне.

Дальнейший ход развития событий легко предугадывается опытными зрителями (они же участники действия). Приготовьтесь, сейчас будет спойлер!

Совершенно «неожиданно» выяснится, что разметка и дорожные знаки мало кого интересуют и плохо останавливают «внутряшек». Возможны единичные случаи привлечения к ответственности за пренебрежение разметкой, но разовый «отстрел» отдельных особей всю стаю не остановит.

Остается только понять муниципалитет: других способов повлиять на ситуацию пока нет. На помощь могли бы прийти камеры фотовидеофиксации, но ими распоряжается область, все они задействованы на более жарких дорожных «фронтах». Здесь надо напомнить, что в последних учетных ДТП на пересечении Инженерной - Индустриальной пострадавшими были пешеходы. Вряд ли камеры дадут на такую «ерунду» как простые технические столкновения.

Нужен любимый в нашем городе «творческий подход». В голову приходят несколько вариантов, как победить проблему: бетонные блоки, столбики. Наконец, обученный человек с дробовиком. Возможно, этому городу нужен ночной супергерой, раскладывающий битое стекло/ рассыпающий гвозди таким образом, чтобы при съезде с круга все жались правее. К сожалению, большая часть «творческих» вариантов административно или уголовно наказуема. Можно подождать, пока образуются ямы в покрытии на съезде в левой полосе и потом тянуть с ремонтом. Если серьезно, есть цивилизованные примеры межполосного «плинтуса» в Тарту. Который одновременно выполняет функцию разметки и не пущает, куда не надо.

Поэтому в следующей очередной увлекательной серии мы будем искать ответы на вопрос «что делать дальше?». Строго говоря, ответ на вопрос должны были дать проектировщики на этапе создания. Им даже платят деньги за это. А сейчас кому-то приходится дорабатывать проект «напильником».

Любой проект реконструкции дороги, помимо количества выпадающих осадков и чертежей, должен содержать специальный раздел «Защита от дорожных дурней». Нужно заранее предугадывать местные поведенческие привычки особенности водителей. Дорожные знаки должны быть простенькие, на уровне первого-второго класса. Вот как направления движения полос площади Победы - такое не надо. Никто ничего не понимает, едет, как хочет. Дорожные развязки – максимально упрощенные. Изменения главной дороги не надо. Знак «кирпич» должен быть изогнутый для лучшей видимости. А на дороге с односторонним движением должна быть надпись разметкой «Куда ты едешь, дура», читаемая только при движении в неверном направлении.

Ещё через серию окажется, что муниципалитет не может владеть камерами фотовидеофиксации, потому что это региональные полномочия или что-нибудь в этом роде. И останется единственный вариант: сузить полосы физически. Но я все-таки голосую за вариант «как в Тарту». И плевать если он не по ГОСТу.

Денис Бахтин