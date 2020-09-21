АвтоМир / Регистратор

Дерзкий выезд BMW на встречную полосу в Пскове попал на видео

Дерзкое нарушение правил дорожного движения в Пскове попало на видео. Камера Pskovline зафиксировала данный факт 11 августа в 15.17 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения на Рижском проспекте, объехал два ряда остановившегося транспорта, проехал на запрещающий сигнал светофора и повернул направо на улицу Максима Горького в сторону улицы Конной.

По информации очевидца, маневр исполнил водитель BMW.

Видео данного маневра попало на запись видеорегистратора. В комментариях под видео в Telegram-канале «Псков. За рулем» пользователи спрашивают, где Госавтоинспекция, отмечают, что водитель «никому не помешал» и предполагают, что водитель мог торопиться в областную больницу.