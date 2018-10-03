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АвтоМир / За рулём

Как правильно экономить бензин - 5 самых эффективных способов

16.10.2018 17:45|ПсковКомментариев: 9

Цены на бензин в России растут, и все больше автомобилистов задумываются об экономии. В интернете десятки способов, но Пятый канал выбрал пять самых эффективных из них.

Простые правила - как экономить бензин - знает, скорее всего, каждый автомобилист: не включать кондиционер и печку, плавно разгоняться, ехать медленно, отказаться от использования дополнительных электроприборов. Действительно, если попробовать все это, машина станет потреблять меньше топлива, но вам вряд ли будет комфортно. Обливаться потом в жару, мерзнуть при минусовой температуре… сомнительная выгода.

Мы подготовили пять грамотных советов - как экономить бензин и не испытывать дискомфорт.

Выбираем правильные колеса

Узкие шины более экономичны. Широкие, конечно, лучше стоят на дороге, но ухудшают накат - то расстояние, которое автомобиль прокатится по инерции, без помощи двигателя. Чем резина уже и чем менее агрессивен рисунок ее протектора, тем больше у нее накат. То есть, если разогнаться и отпустить педаль газа, она проедет дальше. Но здесь есть и минус - тормозной путь у автомобиля с узкими шинами длиннее, из-за того же сцепления с дорогой. На широких шинах вы остановитесь раньше, учтите это.

Как правило, завод-изготовитель ставит на автомобили золотую середину - такие шины, чтобы и экономично, и безопасно. А уже автовладелец в процессе эксплуатации может поменять колеса, учитывая свой стиль езды. Если он медленный и размеренный, можно ставить резину поуже - расход топлива снизится в среднем на 5%. Для тех же, кто предпочитает передвигаться дерзко и агрессивно, лучше все же выбирать резину пошире - бензин сэкономить не получится, но хоть за тормозной путь можно не переживать.

Следим за двигателем

Любая неисправность в двигателе непременно приводит к увеличению расхода топлива. Владельцы старых машин в курсе. Поэтому следите за мотором, прислушивайтесь к нему. Исправный силовой агрегат менее прожорлив - это факт.

К примеру, российские автомастера очень любят отключать в машинах вышедший из строя датчик кислорода, бесполезный по их мнению. Вы - не соглашайтесь. Именно этот датчик помогает двигателю правильно корректировать свою работу, чтобы в него поступало то самое количество смеси, необходимое для экономичной езды. А если датчик отключить, двигатель будет ориентироваться на показатели других приборов, менее точных, и расход возрастет.

Владельцам карбюраторного двигателя следует следить за состоянием карбюратора и бензонасоса.

Освобождаем багажник

Загляните в свой багажник и оцените, что из всего этого разнообразия вам действительно необходимо постоянно возить с собой, а что можно оставить на балконе. Все эти банки, бутылки, рули от велосипеда, турники, пылесосы, бревна и мангалы - лишний вес, который машине приходится постоянно возить. Получается, нагрузка на двигатель больше - расход выше.

И нужно понимать, что мероприятия по дополнительной шумо- и виброизоляции автомобиля также скажутся на расходе. Да, в салоне станет комфортнее и тише, но на бензин вы будете тратить больше - вес машины увеличится.

Недоливаем в бак

Этот совет специально для тех, чьи автомобили оснащены вместительным бензобаком - на 70-80 литров. Но и остальные могут прислушаться. Не заправляйтесь до предела, если в этом нет нужды. Гораздо эффективнее заезжать на АЗС почаще, заливать 30-40 литров и так экономить. С полным баком вы забудете о заправке на неделю, но топливо сожжете больше - все из-за того самого лишнего веса.

Меньше тормозим

Ездить экономично на самом деле очень просто. Не нужно рассчитывать количество светофоров впереди, следить за оборотами и разгоняться в стиле улитки. Важно всего лишь реже нажимать на педаль тормоза - этого достаточно.

Торможение сжигает энергию, которую автомобиль набрал во время разгона. Попробуйте представить ваше состояние, если передвигаться по улицам вы будете перебежками - разгоняться до предела и резко останавливаться перед переходом, на красный. Как быстро вы устанете? Человек по умолчанию расходует свои силы эффективно, так почему бы не повторить это и за рулем.

Как видите, экономить бензин не так уж и сложно. Точно сказать, на сколько литров уменьшится расход именно вашего авто - невозможно. У малолитражек цифра будет меньше, у тяжеловесов - больше. Просто попробуйте!

Источник: Псковская Лента Новостей
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