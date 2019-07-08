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В ЛДПР предложили продлить срок скидки на оплату дорожных штрафов

Срок, в который можно погасить штрафы за нарушение правил дорожного движения со скидкой 50%, предлагают увеличить с 20 дней до 30. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Вадим Деньгин и Андрей Свинцов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Нилова.

Действующее законодательство предусматривает, что штраф за некоторые нарушения ПДД, не представляющие большой общественной опасности, могут быть оплачены со скидкой в 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

По мнению авторов инициативы, этого времени недостаточно, например, из-за несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе.

«Инициатива направлена на совершенствование механизмов взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», - говорится в сообщении.

Ранее в ЛДПР предложили увеличить скидку при оплате дорожных штрафов в течение 20 дней до 70%.