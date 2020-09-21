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Финал чемпионата России по ралли стартовал в Пскове. ФОТО

Финал чемпионата России по ралли стартовал в Пскове 3 октября в 15.00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Официальная церемония открытия ралли «Псков - 2020» прошла на площади Победы. Затем участники отправились на первый спецучасток «75 лет Победы». Трассы гонки проложены на территории областного центра, Псковского, Печорского и Палкинского районов.

Всего в финале чемпионата принимают участие около 50 человек. Гонка завершится 4 октября.

Напомним, 10 и 11 октября на территории Печорского района пройдут соревнования по автомобильному многоборью.

А 15 по 18 октября на территории Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов запланирован финальный этап Кубка России по ралли - ралли «Пушкинские Горы - 2020».