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Автомобили будут разыгрывать среди вакцинированных от COVID-19

В Москве получившие вакцину от коронавирусной инфекции смогут принять участие в розыгрыше автомобилей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге, передает РБК.



«С 14 июня по 11 июля 2021 год граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», - заявил Собянин.



Раз в неделю власти планируют разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», уточнил мэр.



По данным столичных властей, деньги для реализации программы предоставили ряд крупных компаний.

«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной - это собственное здоровье и душевное спокойствие», - добавил Собянин.