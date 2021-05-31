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Общество

Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области

01.06.2021 15:27|ПсковКомментариев: 3

Два выходных дня предложил предоставлять вакцинируемым от коронавируса жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Псковской области.

Глава региона считает необходимым предоставлять два выходных — в день прививки и на следующий день — сотрудникам государственных и муниципальных учреждений региона, которые вакцинируются от коронавируса. «Для всех дадим рекомендации на этот счет», - отметил губернатор, предложив коммерческим предприятиям пойти по тому же пути. 

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что ход вакцинации в районах Псковской области — это персональная ответственность глав муниципалитетов, и назвал те районы, где вакцинация идет не такими темпами, как хотелось бы. Он попросил глав муниципальных образований взять процесс под свой личный контроль и заверил, что администрация региона готова оказать помощь, если будет необходимо.

Теги: #вакцинация #коронавирус #выходные
Источник: Псковская Лента Новостей
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