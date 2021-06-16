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АвтоМир / За рулём

Ралли «900 озер» проходит в Псковской области

03.07.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Ралли «900 озер» проходит в Псковской области сегодня, 3 июля. Об этом сообщается на сайте областной федерации автоспорта.

Спортивное мероприятие имеет статус 9-го Кубка России по ралли 2021 года и 6-го этапа 10-го чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». В ралли участвуют 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии, Нижнего Новгорода, Перми, Тулы, Ярославля и Минска.

Общая протяженность трассы, проложенной по дорогам Опочецкого и Красногородского районов, составляет 278,45 км, из них 83,52 км – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

Старт ралли состоится сегодня, 3 июля, в 10.00 в Опочке, финиш – в 19.00 в Опочке. Награждение победителей пройдет в 21.00.

 
Ранее, 30 июня, состоялись тестовые заезды, а вчера, 2 июля, прошло ознакомление с трассой ралли.
Теги: #Опочецкий район #Красногородский район #автоспорт #ралли
Источник: Псковская Лента Новостей
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