Ралли «900 озер» проходит в Псковской области сегодня, 3 июля. Об этом сообщается на сайте областной федерации автоспорта.
Спортивное мероприятие имеет статус 9-го Кубка России по ралли 2021 года и 6-го этапа 10-го чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». В ралли участвуют 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии, Нижнего Новгорода, Перми, Тулы, Ярославля и Минска.
Общая протяженность трассы, проложенной по дорогам Опочецкого и Красногородского районов, составляет 278,45 км, из них 83,52 км – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.
Старт ралли состоится сегодня, 3 июля, в 10.00 в Опочке, финиш – в 19.00 в Опочке. Награждение победителей пройдет в 21.00.