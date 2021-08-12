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Стоимость КАСКО и ОСАГО выросла в Псковской области

Стоимость КАСКО и ОСАГО выросла в Псковской области в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на стоимость КАСКО – на 9,2%, стоимость ОСАГО – на 8,4%, устную консультацию по семейным вопросам – на 8%, изготовление коронки – на 5,8%, аренду индивидуального банковского сейфа – на 5%, первичный консультативный осмотр у стоматолога – на 4,3%, экскурсию автобусную – на 3,8%, день пребывания в санатории – на 3,1%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на изготовление гроба – на 12,7%, услуги организатора проведения торжеств – на 7,4%, химчистку мужского костюма – на 5,2%», - говорится в сообщении.

Наибольшее снижение цен отмечено на поездку на отдых в Турцию – на 12,8%, полет в салоне экономического класса самолета – на 7,1%, услуги железнодорожного транспорта – на 6,4%, проживание в гостинице 1* или в мотеле – на 4,4%, проживание в гостинице 4* – на 3,1%.