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Псковская область заняла 71 место в России по доступности бензина для населения

Псковская область заняла 71 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Псковской области в месяц, — 640 литров. Цена бензина марки АИ-92 в октябре 2021 года — 45 рублей 74 копейки за литр. Изменение цены бензина марки АИ-92 за десять месяцев 2021 года составило 6%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

9 место — Санкт-Петербург;

4 место — Ненецкий автономный округ;

10 место — Мурманская область;

13 место — Республика Коми;

16 место — Архангельская область;

20 место — Ленинградская область;

26 место — Республика Карелия;

31 место — Вологодская область;

55 место — Калининградская область;

56 место — Новгородская область.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в октябре 2021 года можно было купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, лидирующую позицию сохранил Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 43,81 рубля.