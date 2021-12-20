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Эксперт назвал условие роста цен на бензин до ста рублей за литр

Стоимость бензина за последние три года медленно, но стабильно растет за счет увеличения спроса и общемирового ускорения инфляции. Пока государство контролирует цены, но, если ситуация изменится, с большой вероятностью платить за литр бензина придется от 100 рублей, заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, основной фактор, сдерживающий рост цен на топливо от стремительного взлета – это госрегулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья. Ключевую роль в поддержании цен на бензин и всей экономики в целом играют валютные интервенции Центробанка России с целью поддержание курса руля.

Однако полностью затормозить рост цен на топливо не удается. Во-первых, из-за деятельности монополий.

«Вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС: из-за высоких оптовых цен на бензин малый бизнес в этой сфере перестал быть рентабельным. ВИНК контролируют розничные цены на топливо. В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива», — приводит слова Белхароева агентство «Прайм».

Во-вторых, по причине высокой налоговой составляющей в цене: более 70% в стоимости топлива – налоги. Этот фактор не позволяет остановить рост даже когда нефть дешевеет на мировом рынке, продолжил он.

С другой стороны, контроль со стороны государства за топливной сферой позволяет избежать резкого скачка цен: власти делают все, чтобы не допустить роста социального недовольства, отметил эксперт.

«Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса», — убежден Белхароев.