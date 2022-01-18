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Псковича осудили за предъявление фальшивого водительского удостоверения

Псковича осудили за предъявление поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Островский городской суд установил, что 34-летний пскович в июле прошедшего года, находясь в областном центре, приобрел на сайте фальшивое водительское удостоверение. Экспертиза установила его недействительность.

Позже, в сентябре, в районе деревни Карпово Островского района автомобиль под управлением мужчины остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов пскович предъявил поддельное удостоверение.

Островский городской суд признал жителя областного центра виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.