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АвтоМир / За рулём

Псковича осудили за предъявление фальшивого водительского удостоверения

18.01.2022 10:12|ПсковКомментариев: 0

Псковича осудили за предъявление поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Островский городской суд установил, что 34-летний пскович в июле прошедшего года, находясь в областном центре, приобрел на сайте фальшивое водительское удостоверение. Экспертиза установила его недействительность. 

Позже, в сентябре, в районе деревни Карпово Островского района автомобиль под управлением мужчины остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов пскович предъявил поддельное удостоверение. 

Островский городской суд признал жителя областного центра виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Теги: #ГИБДД #островский район #водительское удостоверение
Источник: Псковская Лента Новостей
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