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Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове

Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове

Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове

АвтоМир / За рулём

Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове

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Стало известно время действия новых запретов на остановку-стоянку во время уборки в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем». Время действия запретов на остановку-стоянку: Улица Юности, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.

Улица Юности, нечетная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.

Улица Инженерная, нечетная сторона, в пятницу с 8.00 до 18.00.

Улица Инженерная, четная сторона, в четверг с 8.00 до 18.00.

Улица Рокоссовского, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.

Улица Рокоссовского, четная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.

Улица Киселева, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.

Улица Киселева, четная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.

Улица Петровская, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.

Улица Петровская, четная сторона, в пятницу с 00.00 до 7.00.

Улица Западная, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.

Улица Западная, четная сторона, в пятницу с 00.00 до 7.00.

Улица Печорская, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.