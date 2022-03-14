Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове

Стало известно время действия новых запретов на остановку-стоянку во время уборки в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».
Время действия запретов на остановку-стоянку:
- Улица Юности, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.
- Улица Юности, нечетная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.
- Улица Инженерная, нечетная сторона, в пятницу с 8.00 до 18.00.
- Улица Инженерная, четная сторона, в четверг с 8.00 до 18.00.
- Улица Рокоссовского, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.
- Улица Рокоссовского, четная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.
- Улица Киселева, нечетная сторона, во вторник с 8.00 до 18.00.
- Улица Киселева, четная сторона, в среду с 8.00 до 18.00.
- Улица Петровская, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.
- Улица Петровская, четная сторона, в пятницу с 00.00 до 7.00.
- Улица Западная, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.
- Улица Западная, четная сторона, в пятницу с 00.00 до 7.00.
- Улица Печорская, нечетная сторона, в четверг с 00.00 до 7.00.